צה"ל פנה בשבוע האחרון לדייגים בכינרת בבקשה לרכוש או לקבל מהם רשתות דיג כחלק מהניסיונות להתגונן מאיום הרחפנים של חיזבאללה בדרום לבנון | מדובר ביוזמה אישית של לוחמים שעלתה מהשטח ולא ברכש מוסדר של צה"ל או של משרד הביטחון (צבא)
פקחי רשות הטבע תפסו סירת דיג שעליה חשודים שניסו לבצע דיג לא חוקי בתחום שמורת הטבע ים גדור ונעצרו | "אם נפריע לדגים להתרבות בשמורות הטבע – המספרים שלהם ירדו גם באזורים המותרים לדיג", מסרו ברט"ג (חדשות, טבע)
באחד מאירועי ההצלה המרשימים בשנים האחרונות, חולצו אמש 139 דייגים שנלכדו על גוש קרח בים שליד האי סחלין ברוסיה | האירוע התרחש ביום שלישי האחרון, כאשר גושי קרח ענקיים ניתקו מהחוף ונסחפו לים, לכודים עליהם הדייגים שחיפשו פרנסה בדיג בים הקפוא (חדשות, בעולם)