במעמד נשגב של הוקרה וביצור מוסדות באבוב 45 ביוניאן סיטי, הופיע בהדרו האדמו"ר מבאבוב 45, לצד עוד רבנים דגולים ואישי ציבור מכובדים • אורח הכבוד הרה"ג ר' אלעזר מרדכי סופר אב"ד סאטמר לינדן ורב הקהילה הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם חתן האדמו"ר, נשאו מדברותיהם בשגב המעמד • בסיום המעמד התגייס קהל החסידים ברוח נדיבה והרים תרומה הגונה ומרשימה למען ביסוס והרחבת מבצרי התורה והחסידות (חסידים)
במעמד רב רושם ובהשתתפות אלפי חסידים הוכתר הגה"צ רבי יחזקאל לישפיץ, חתן האדמו"ר מבאבוב, כדומ"ץ החסידות בעיר לינדן שבארה"ב | במעמד ההכתרה שהתקיימה בראשות האדמו"ר, נשאו דברים חשובי רבני הקהילה כשאת משא המרכזי נשא בקול נרגש האדמו"ר מבאבוב | קהילת באבוב בלינדן התפתחה בשנים האחרונות ומונה כבר מאות משפחות מבני החסידות (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאבוב השבוע בקרב קהילתו המתפתחת בלינדן שבארה"ב, שם חנך את בניין התלמוד תורה החדש, ע"י קביעת מזוזות בשעריה, וביקור בכיתות התלמידים, תוך שהוא מפיח בהם רוח חיים, ודברי חיזוק לקראת הימים הנעלים הקרבים ובאים | צפו בתיעוד (חסידים)
ברוב פאר והדר נערכה מסיבת חומש בתלמוד תורה פאפא בעיר לינדן שבארה"ב, בהשתתפות האדמו"ר מפאפא והאדמו"ר מקוסען, יוזם הישוב החרדי בעיר | ילדי החמד קידמו את פני הקודש בשירה אדירה וקיבלו את חומש 'ויקרא' (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב פיאר השבוע את מעמד ה'חומש סעודה', בתלמוד תורה באבוב בלינדן | בסיום המעמד הנשגב, פצח הרבי בריקוד נלהב, ובהמשך עברו ילדי החמד מול פני הקודש לקבלת חומש 'ויקרא' | במהלך המסיבה קידם הרבי את פני הרה"ח הישיש ר' משה מאיר איינהורן, זקן חסידי באבוב, והגבאי המיתולוגי של ביהמ"ד הגדול דחסידי באבוב בב"פ, אשר אחד מניניו היה מחתני החומש (חסידים)
בחצה"ק באבוב נערך השבוע דינר השנתי לטובת החזקת המוסדות בקרב בני הקהילה בלינדן | האדמו"ר מבאבוב הופיע במעמד, ונשא דברות קודש ברום גדולת החזקת בני תורה | בשנים האחרונות התפתחו עד מאוד הקהילות החסידיות בלינדן, ומאות חסידי באבוב קבעו משכנם בשכונה החדשה (חסידים)