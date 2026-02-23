ילד בן ארבע מהצפון שסבל ממחלות רקע נפטר הערב לאחר שחלה במחלת השפעת, כך הודיע משרד הבריאות | משרד הבריאות חזר והדגיש לציבור את החובה להתחסן בשפעת, בפרט לסובלים ממחלות רקע ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת (חדשות, בריאות)
סערה בממשל טראמפ: מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית (FDA) פותח בחקירה על מקרי מוות אפשריים הקשורים לחיסוני קוביד-19 | מסמך פנימי שדלף טוען קשר למותם של עשרה ילדים, אך מומחים מוחים ומדגישים 'אין בסיס לחשדות' (חדשות בעולם)
החצבת
מתפשטת בערים החרדיות,
וביממה האחרונה עוד
תינוקת חרדית נפטרה מסיבוך חצבת - הקורבן השמיני מהמחלה |
עשרות ילדים
מאושפזים והשיעור הגבוה של אי ההתחסנות
מותיר את הקהילה פגיעה |
בינתיים,
המדינה מסתפקת בקמפיינים
נקודתיים והמערך בשטח ממשיך לפעול בצורה
חלקית בלבד (טור דעה)
ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים 'הדסה' נקבע מותה של פעוטה בת שנתיים, שחלתה בחצבת לאחר שלא חוסנה | הפעוטה אושפזה לפני עשרה ימים במצב קשה בשל סיבוכי החצבת וחוברה לאקמו | בפטירתה, עלה מספר הקורבנות שנפטרו מחצבת לשמונה - כולם פעוטות מתחת לגיל שנתיים וחצי שלא חוסנו (בריאות)
הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף יצא בקריאה נחרצת לציבור לחסן את הילדים נגד מחלת החצבת, והדגיש כי על פי ההלכה זוהי חובה קדושה המצילה חיים, ומי שלא מחסן הוא שופך דמים ע"פ התורה | צפו בדברים המלאים (חרדים)
משרד הבריאות הודיע על מותו של פעוט בן שנה וארבעה חודשים, שלא חוסן נגד חצבת, לאחר שנדבק במחלה. זהו מקרה המוות השלישי מאז החלה התפרצות המחלה. במקביל, משרד הבריאות קרא לציבור להגיע ולהתחסן בטיפות החלב, והדגיש כי בערים מסוימות - ובהן ירושלים, בני ברק, ובית שמש - ניתן להתחסן ללא תור. כרגע מאושפזים 24 חולי חצבת, 8 מהם במצב קשה (בארץ)
בעקבות התפרצות חמורה של מחלת החצבת במגזר החרדי והתדרדרות במצבם של ילדים לא מחוסנים שמאושפזים בטיפול נמרץ בבתי החולים, בד"צ העדה החרדית יוצא בקריאה דחופה להורים לחסן את ילדיהם בהקדם | "אלו שעדיין לא חיסנו את ילדיהם עליהם לחסן את ילדיהם בהקדם", הם כותבים (חרדים)
ילד בן 6 מטקסס, הוא הקורבן הראשון להתפרצות החצבת בארה"ב | מותו של הילד הוא מקרה המוות הראשון שמתרחש מזה כעשור | שר הבריאות האמריקני שלא האמין בחיסוני הקורונה, אמר שאין מדובר בעלייה נדירה בתחלואה, לאחר מכן חזר בו | אלפי מנות חיסון שוגרו למדינת טקסס במטרה להילחם בווירוס המסוכן (חדשות, בעולם)
בבית החולים בילינסון עדיין מאושפזות מספר נשים שחלו בשפעת קשה ונזקקו לסיוע נשימתי | בבית החולים רמב"ם מאושפזים ילדים המחוברים למכונת אקמו | הרופאים ממחישים את חשיבות קבלת החיסון נגד השפעת, שהשנה תקפה יותר מהרגיל (בריאות)