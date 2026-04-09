עם דמדומי חג הפסח, ערכו האדמו"רים בחצרות הקודש את השולחנות הטהורים לרגל "נעילת החג" | צפו בתיעוד משלושה מרכזים חסידיים שחתמו את החג באווירה עילאית: טעמשוואר, ספינקא (רחוב הושע) וקוזמיר | במהלך השולחנות הושרו ניגוני רגש עמוקים, והאדמו"רים עוררו את לבבות החסידים לקראת המעבר מימי הקודש אל ימי החול, המוארים באור החג (חסידים)
קהל נכבד של חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בשולחן הטהור שערך האדמו"ר מטעמשוואר, לרגל חמישה עשר בשבט – ראש השנה לאילנות | הטיש נערך בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר בבני ברק, שם נשא האדמו"ר מדברות קודשו בענייני היום ומעלת הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. לאחר משא הקודש ושירת ניגוני התעוררות, חילק האדמו"ר פירות לברכה לקהל המשתתפים שעברו להתברך ביום סגולה זה (חסידים)
כמסורת רבת השנים, שבת האדמו"ר מטעמשוואר באתרא קדישא מירון במסגרת שבת התאחדות לכלל חסידיו מרחבי הארץ | השנה ציינו בחצר החסידות מלאת 26 שנה לשבתות המרוממות הנערכות בשבועות השובבי"ם במירון | בצאת השבת, לאחר מעמד 'חלאקה' מרגש לנינו, עלה האדמו"ר לגג הציון והדליק את מדורת האש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)
בבית המדרש הצנוע 'ריסקעווע' בבני ברק נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטעמשוואר • הדוד אב"ד ריסקעווע הגיע מארה"ב לשמש כסנדק ומוהל • הסבא הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ מטורקא התחדש עם קאפטן חדש • ועל שם מי נקרא הרך הנולד? (חסידים)
במעון קודשו של האדמו"ר מטעמשוואר בבני ברק, רבתה השמחה עם היוודע הבשורה המרנינה על לידת נינו, בן לנכדו חביבו הרב משה אריה לייפער | בצל השמחה חבש הרבי בגדי שבת, והעלה נרות חנוכה מתוך שמחה של מצווה כשהוא מודה להשי"ת על רוב חסדיו שעשה עמו (חסידים)
בצאת החג המרומם ערך הרבי מטעמשוואר את מעמד ההוד של הקפות שניות בהיכל בית מדרשו בבני ברק, כשכלל החסידים מקפצים בעוז לכבוד ספר התורה שנישא בידיו של האדמו"ר שהיה עטור בבגדי לבן מתוך דבקות עליונה | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית המדרש של חסידות טאמשוואר חגגו אמש מוצאי שבת קודש - חול המועד סוכות רגעים של התעלות ורגש, כשכלל החסידים התכנסו לחגוג את שמחת בית השואבה המסורתית | האדמו"ר מטאמשוואר ישב על מקומו והשתעשע עם נכדיו הצעירים תוך שהם מביטים אל עבר ריקודי החסידים | בהמשך הסבו כל הקהל לסעודת מלווה מלכה (חסידים)
המוני בני תורה מהפלג הירושלמי קיבלו את רפאל יצחקוב, תלמיד ישיבת "מאורות התורה" בטלז סטון, ששוחרר מכלא 10 לאחר 17 ימי מעצר, בשירה וריקודים ברחובות בני ברק. רבנים ואדמו"רים הצטרפו לתהלוכה שנערכה בערב שבת ברחובות העיר בני ברק | האדמו"ר מטעמשוואר רקד עם יצחקוב ברחובה של עיר (חרדים)
האדמו"רים משומרי אמונים, קוזמיר, ספינקא ב"ב, טעמשוואר, קודינוב, התעטפו באבל עם צאת השבת, וקוננו יחד עם החסידים על חורבן הבית, תוך שהם מעוררים את הקהל לשוב בתשובה שלימה כדי לזכות לראות בבניין בית המקדש עוד בימים אלו | צפו במקבץ התיעודים מהיכלי הקודש (חסידים)
האדמו"ר מטעמשוואר ערך בהיכל בית מדרשו ברחוב סוקולוב בבני ברק, סעודת הודיה רבתי, על נס הצלתו שבוע שעבר מתאונת דרכים מחרידה | במהלך הסעודה הודה האדמו"ר בסוד ישרים ועדה, והביע שבח ותהילה למלך ק-ל רם ונישא על כל החסד (חסידים)
האדמו"ר משטעמשוואר ערך אמש את שולחנו הטהור לכבוד ט"ו בשבט, המוני חסידים נהרו לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר הידוע כאחד מגדולי מגידי המישרים בדורנו | בסיום דברות הקודש טעם הרבי מהפירות והחסידים עברו להתברך (חסידים)