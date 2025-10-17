הבוקר נערכה שמחת ברית המילה לנינו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, רך הנימול בן לנכדו הרב שלום קאהן, בנו של הרה"ג ר' דוד צבי קאהן, רב החסידות ברמה ב' בבית שמש, וחתן הרב שלמה יהודה לאבין, חתנו של האדמו"ר מזידטשוב בני ברק | באמירת הברכות כובד זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ששימש כמוהל. בסיום הברית ערך הגרי"מ תפילת 'מי שברך' מיוחדת לאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | לאחר המעמד הסבו הרבנים למסיבת לחיים, וזימרו ניגוני שבח והודאה (חסידים)
בחצה"ק זידטשוב חגגו בחג הסוכות סעודת הודאה לחתן האדמו"ר, שנפצע אנושות בארה"ב, וחזר לארץ להמשך טיפולים | בשיאו של השמחה עלו כלל הנכדים של האדמו"ר על הפארנצ'עס וקיפצו בעוז לפני זקינם שעודד את השירה בעוז (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול מחנובקא בעלזא בבני ברק, נחוגה אמש (רביעי) שמחת נישואי נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, החתן בן לחתנו האדמו"ר מספינקא מונסי, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מזידטשוב בני ברק | בשמחה הגדולה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים, ובשיא הערב פיזז האדמו"ר לפני הכלה בריקוד אש קודש במעמד המצווה טאנץ (חסידים)
לקראת הילולת הרה"ק בעל ה'עטרת צבי' מזידטשוב זי"ע - שר בית הזוהר, החל בשבוע זו, ערך האדמו"ר מספינקא ירושלים את השבת באתרא קדישא מירון, ע"י ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | צפו בתיעוד מתפילת מנחה בערב שבת באוהל התנא האלוקי, ומצאת השבת בקומפוס שנשכר ע"י החסידים לקראת השבת, שם ערך האדמו"ר הבדלה וקידוש לבנה בחצר המתחם (חסידים)
בהיכל הטישים בחצה"ק נדבורנה, נחוגה ברוב פאר והדר מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד, צאן הקדשים מתלמוד התורה 'תפארת מרדכי' - נדבורנה | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מנדבורנה, אשר אחד מנכדיו ג"כ היה מחתני התורה | במעמד השתתפו לצד ההורים והסבים הנרגשים, הגאון רבי יצחק ישעיהו וייס, גאב"ד נווה אחיעזר, והאדמו"ר מזידטשוב מחותנו של האדמו"ר מנדבורנה | במעמד ישבו ילדי החמד במזרח בית המדרש, והרבי ישב ממולם בצד מערב (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בסוף השבוע האחרון בשמחת נישואי נכדת האדמו"רים מקרעטשניף סיגעט ושנדישוב, עם החתן נכד האדמו"ר מזידטשוב והגה"צ אב"ד פאלטישן | השמחה נחוגה באולם 'הייטנר' בבורו פארק, בהשתתפות אדמו"רים רבנים (חסידים)
בטיש פנימי בקרב בני משפחתו בלבד ערך האדמו"ר מזידטשוב את שולחנו לרגל ט"ו בשבט | כל נכד קיבל מגש פירות מכובד ע"י מקומו, וזכו לסעוד ביום סביב לשולחנם של זקנם האדמו"ר, שהרחיב בדברי תורה ואגדה כשהוא לבוש בבגדי שבת לתפארת (חסידים)