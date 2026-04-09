כשהוא חבוש בקאלפיק, כמנהג חמיו האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, ערך אמש האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש המרומם נערך בהיכל בית מדרשו בבית שמש, בהשתתפות קהל חסידים ואנשי מעשה | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות בענייני היום, ולאחר מכן חילק פירות לברכה לכלל החסידים שעברו בסך (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכדם של האדמו"רים מערלוי וקאסוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"ג ר' שלום צבי סופר, עב"ג הכלה בת הרה"ג טוביה ליברמן, בן הרה"ג ר' יהושע ליברמן ראש ישיבת 'שומרי החומות', וחתן הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז בירושלים | השמחה נחוגה עד השעות הקטנות של הלילה באודיטוריום העירוני בבני ברק (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, ערך חתנו האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבית שמש, בהשתתפות תלמידי הישיבה ורבני האזור | למחרת, בצהרי היום, פקד האדמו"ר את הציון הק', באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בב"ב | האדמו"ר אף השתטח על ציון דודו הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל, ראב"ד אנטווערפן לרגל יום היארצייט (חסידים)
באלעד נחגגה השבת, שבת העלייה לתורה לרגל נישואי החתן בן הרה"צ ר' יוסף יואל גרוס, אב"ד 'באר חיים' בעיר, בנו של האדמו"ר מהאלמין, עם הכלה נכדת האדמו"רים מקאסוב ויז'ניץ ונדבורנה | לקראת השבת הושכר אולם ענק לאירועי השמחה | צפו בתיעוד (חסידים)
חסידי קרעטשניף בבני ברק, ערכו מסיבת שבע ברכות מיוחדת לכבוד השמחה בבית רב הקהילה הגה"צ רבי איתמר רוזנבוים בנישואי בנו למזל טוב | בשמחה שהתקיימה באולמי בוהוש בעיר השתתפו כל בני הקהילה לבושים בבגדי שבת, לצד אדמו"רים ורבנים שעלו ולברך את האדמו"רים בשמחה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו ברמה ג' בבית שמש ערך האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ את שולחנו לרגל ט"ו בשבט | הרבי העניק יחס אישי לכל בחור מישיבתו בכך שנתן צלוחית פירות לכל אחד ואחד | בטיש השתתף גם ראש העירייה שזכה להתברך מהאדמו"ר בעת זו (חסידים)