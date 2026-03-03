נשיא המדינה בזירת הנפילה בבית שמש, בה נהרגו תשעה בני אדם הי"ד: "זה רגע מכונן והיסטורי - אנחנו ניצבים מול אימפריית רשע שהגיע הזמן לקצוץ את כנפיה. אם הם חושבים שהם יכולים לנסות אותנו - אני מציע להם מאוד להימנע מכך" (חדשות)
ראש עיריית בית שמש הפתיע אחרי הבחירות והחליט לבחור דווקא במנכ"ל חילוני, לאחר שהמנכ"ל עזב את התפקיד בשל התמודדות לראשות עיריית עכו, החליט גרינברג לבחור מנכ"ל מתוך הבית - דגל התורה | כל הפרטים (חדשות חרדים)
העיר בית שמש לא התכוננה כראוי לסערה? על פי דיווחי התושבים, במיוחד אלו שבשכונות החדשות, הם חוו הבוקר סיוט שאין כדוגמתו ולדבריהם, "זה לא הגיוני שהעירייה לא נערכה כיאות לחורף המתקרב ולא ייתכן ששכונות חדשות סבלו מנהרות של מים עד כדי כך, שרכבי הסעות היו צריכים חילוץ ואנשים לא יכלו לצאת מהעיר" | עדויות התושבים ותיעודים מהסערה (חדשות בארץ)
המאסטרו יואלי דיקמן, יופיע השנה בבית שמש יחד עם הזמרים; בערי וובר, יידל ורדיגר, שמוליק סוכות ובנצי שטיין בערב מיוחד | ראש העיר שמואל גרינברג מסר: "זה אחד מרגעי השיא של חג הסוכות בעיר, אירוע שכולו שמחה יהודית אמיתית באווירה מיוחדת, שמאחד את כל הציבור סביב שמחת החג" | כל הפרטים על המופע (חדשות חרדים, מוזיקה)
במכתב שנשלח לשר החינוך, למנהלי אגף החינוך בירושלים ולמנהל המחוז החרדי, הובאו עדויות על אפליית בנות ספרדיות בקבלה לסמינרים בירושלים | במכתב עלתה דרישה לנקוט צעדי אכיפה משמעותיים כנגד המוסדות | ומה קורה בבית שמש? חשיפה: המכתב ששלו מנהלי הסמינרים לעירייה (חדשות חרדים)
ראש העיר בית שמש ומשפחתו, השתתפו הערב בשמחה באולם פראהנד בקריה בבית שמש, בזמן שראש העיר באולם התאספו במקום קומץ קיצוניים אלים ומסוכן, שברו את הרכב וזרקו טיטולים לעבר רעיית ראש העיר | המשטרה הגיעה למקום וחילצה את ראש העיר כשהוא חבוש בקסדה | תיעוד (חדשות חרדים)
לאחר שנים בהן נלחם בעוז ותעצומות נגד כל מוסדות הממ"ח, בהמשך לקו אותו הובילו גדולי התורה של 'דגל התורה', ח"כ משה גפני משנה גישה | אמש השתתף בוועידה ליד בית שמש יחד עם מנהלי מוסדות הממ"ח, ואף לא תקף אותם | לצד זאת, גפני שיגר עקיצות לראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג | הסיפור המלא (ארץ)