חתן בר מצווה שערך צילומים בפארק ליד עיירת מונסי בארה"ב, שכח את התפילין החדשות על ספסל בודד • בזכות תושייה של מתנדב 'חברים' ושילוב בין המוקדים – האבידה הושבה לבעליה רגע לפני שקיעת החמה של ערב שב"ק • "הבחור אפילו לא ידע שהן חסרות" (חרדים)
בבני ברק נחגגה שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מדראהביטש זצ"ל, בן לבנו הרה"ג ר' שאול ידידיה אלעזר סג"ל לנדא | במהלך השמחה המרוממת, ערך חתן המצוות סיום מסכת כנהוג, ונשא פלפול מעמיק בהלכה ובאגדה לקורת רוחם של המסובים. בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב שבאו לאחל מזל טוב ולהשתתף בשמחת השושלת (חסידים)
קהל מכובד השתתפו השבוע בשמחת בר המצווה לנין מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, נכד לחתנו הגאון רבי אהרן בוטבול, ובן להרב עובדיה בוטבול. חתן הבר מצווה הוא גם נכדו של הגאון רבי יצחק מאיה, ונין לזקן חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, אשר נבצר ממנו להשתתף בשמחה עקב חולשתו | במרכז השמחה נשא חתן הבר מצווה פלפול תורני בטוב טעם ודעת, כשהוא מפגין שאיפה עזה לעלות במעלות התורה והיראה כדרך אבותיו וזקניו המורמים מעם | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
קהל מכובד ונעלה השתתפו בשמחת בר המצווה לנינו של האדמו"ר משאץ, חתן המצוות נכד לבנו הרה"צ רבי שלום אלעזר מאסקאוויטש, בן לחתנו הרב יעקב ישראל רייכמן, ונכד להרב חיים דוד רייכמן מלונדון הבירה | בראש המשתתפים פיאר את השמחה האדמו"ר מטשערנוביל (חסידים)
רבנים וראשי ישיבות נעלים ומכובדים נטלו חלק השבוע בשמחת בר המצווה של נין ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, ושל הגאון רבי צבי רוטברג, ראש ישיבת 'בית מאיר', חתן המצוות נכד הרה"ג רבי ישראל אדלשטיין, ר"מ בישיבת 'בית מדרש עליון' | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול כנהוג | צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד נרגש חגג האדמו"ר מסאטמר השבוע, שמחת בר המצווה לנינו היקר, בן לנכדו הרה"ג חיים צבי אשכנזי, רב ביהמ"ד 'רב טוב' במונורו, בן הגה"צ רבי חנוך העניך אשכנזי, רב ביהמ"ד 'אבני צדק', וחתן הגה"צ רבי בעריש מייזליש, רב ביהמ"ד סאטמר בב"פ | ביום השמחה הניח הרבי תפילין לבחור בר המצווה, ולעת ערב הסב לסעודת מצווה בהשתתפות בני קהילת אבי חתן המצוות | צפו בתיעוד (חסידים)
בבורו פארק נחגגה השבוע שמחת בר המצווה לנין זקן אדמו"ריה, האדמו"ר ממונקאטש, חתן המצוות נכד לבנו הגה"צ רבי ירוחם פישל רבינוביץ, ראש ישיבת מונקאטש, בן לחתנו הרב יעקב רובין, בן הגה"צ אבד"ק אילינוב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות את הפלפל כנהוג, כשהחסידים מאזינים בשקיקה | לאחר השמחה, עברו כלל המשתתפים לקבל שיירי כוס של ברכה מהאדמו"ר (חסידים)
לקראת שמחת בר המצווה לבנו משה יהושע הגר, הצאצא הראשון של הרה"ק בעל ה'ישועות משה', הנושא את שמו הקדוש המקורי – משה יהושע בן חיים מאיר, הגיע הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקבל את ברכת קודשו, ולברך ולהתברך בברכת השנים | הגה"צ קידם את פני האורח רום המעלה, והתעניין בשלומו של אביו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום הביקור העניק הגה"צ דרשה לחתן המצוות.
בהיכל הטישים הגדול בקריית פרמישלאן נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מפרמישלאן, בן לחתנו הרב יחיאל נתן זייבלד, בן אב"ד אלדשטאט | בהיכנס האדמו"ר לשמחה, העלה חתן המצוות שלהבת אש בנרות, בהמשך פצחו בריקוד נלהב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ובאגדה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים (חסידים)
ביקור מיוחד ערך אתמול הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לקראת שמחת בר המצווה של בנו משה יהושע רוקח | במהלך הביקור התעניין ראש הישיבה בשלום האדמו"ר והעניק ברכות לרוב | אל הרה"צ התלווה איש חסידות בעלזא, הרב אליקים שטארק (חרדים)
בליל שישי האחרון נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי בוהוש בבני ברק, שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי משה יהודה פרידמן, חתן הגה"צ גאב"ד מאקאווא | בשמחה השתתפו רבנים ואדמו"רים מבני המשפחה |הסב, גאב"ד מאקאווא נבצר ממנו להשתתף בשמחה, ולכן ערך את השמחה במעונו בקריית אתא ביום רביעי (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג פיאר את הבר מצווה לנין אביו, הרה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע, חתן המצוות בן להרה"ג ר' הערשל ווייס ונכד להגה"צ רבי בעריל וייס, גאב"ד קרית צאנז ירושלים | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, ובשיאו אמר חתן המצות 'פשעטיל' גג על גג כפי מנהג בית צאנז (חסידים)
אמש (שלישי) נחגגה בעיה"ק ירושלים שמחת הבר מצוה לנכד ראש הישיבה הגאון ר' דוד פיינשטיין, חתן המצוות בן לחתנו הגאון ר' אריה לייב הלטוסקי, מראשי ישיבת 'נייפעסט' | כנהוג בבית בריסק אמר חתן המצוות את הדרשה - פשעטיל במשך 5 פעמים, כשהקהל אינו עוצר את החתן בשירה באמצע דרשתו (חרדים)
בהיכל ביהמ"ד ביאלה בני ברק, נחוגה שמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר מביאלה ב"ב, בן לחתנו הרב מנחם שלמה טויב בן אב"ד קאלוב ביתר הרה"צ ר' אליעזר צבי טויב, בנו של האדמו"ר מקאלוב וחתנו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל החסידים שבאו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים (חסידים)
בקרב בני משפחתו המצומצמת בלבד, נחוגה בפאר והדר שמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, חתן המצוות בן לבנו הרה"צ רבי אהרן, חתן הרה"ג יצחק דוד הורוביץ אב"ד ראצפערט ברזיל | מעמד הנחת תפילין נערך בהיכל ביהמ"ד של החסידות, וסעודת המצווה בביתו של אבי חתן המצוות, כשבני המשפחה זוכים להתייחסות מיוחדת מאביהם האדמו"ר אשר לא היה טרוד לקדם מאות חסידים לעת זו (חסידים)
המוני תושבי ביתר נטלו חלק בשמחת הבר מצווה לנכדו בכורו של האדמו"ר מבוסטון ביתר, חתן המצוות בן לחתנו הרב מנחם מנדל פרנקל | במהלך השמחה נשא חתן המצוות את הפשעטיל כנהוג, ובהמשך פתח האדמו"ר בריקוד נלהב עם נכדו | למחרת עם שחר הניח האדמו"ר תפילין לראשונה לנכדו ברוב רגש (חסידים)
קהל חסידים ואנשי מעשה ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת ה'בר מצווה' לנכד האדמו"רים מקוזמיר ולעלוב בית שמש, חתן המצוות בן להרה"ג אהרן נחום טאוב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות את פלפול הבר מצווה כנהוג, ובהמשך פתחו זקיניו בריקוד של שמחה עמו (חסידים)
בשיכון סאטמר בב"ב נערכה שמחת בר מצווה לנין האדמו"רים מצאנז ז'מיגרד ומשכנות הרועים זצ"ל בן לנכדם הרה"ג ישראל דירנפעלד, בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל רב שהגיעו לאחל מזל טוב | האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד נכנס לחנות ספרים סמוכה והביא דורון דרשה לחתן המצוות כנהוג (חסידים)