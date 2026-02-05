במעמד רווי הוד ודבקות, התאספו בני משפחתו של האדמו"ר מקומרנא לטיש נעילת החג בצל זקינם האדמו"ר | לאחר דברי החיזוק וניגוני ההתעוררות, חילק האדמו"ר "מצה שמירה" לבני המשפחה ולקהל החסידים כסגולה לשמירה ולהמשכת השפעות החג לימי הקיץ הבעל"ט (חסידים)
בטיש ט"ו בשבט בחצר הקודש קומרנא בשכונת ארזי הבירה בירושלים, הגישו יחד עם הפירות את האתרוג המהודר עליו בירך האדמו"ר בחג הסוכות האחרון, אשר נשמר בשלמותו במשך חודשים ארוכים עד שהפך למרקחת מיוחדת לכבוד חג האילנות, האדמו"ר חתך ממנה באמצעות סכין וחילק שיריים לקהל החסידים (חסידים)
קהל רב השתתף בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מאשלג, בת לבנו המשפיע הרה"ג יהודה לייב הלוי אשלג וחתן האדמו"ר מקומרנא רמת שלמה. החתן הוא יוחנן שפר, בנו של הרב יוסף שפר מעיר הקודש טבריה ונינו של האדמו"ר מאוליק הי"ד |במהלך השמחה נשא דברים דוד הכלה, הרב שמואל אבישי שטוקמר, לשעבר מזכיר מועצת גדולי התורה, אשר ריתק את הנוכחים בפנינים משולחנם של צדיקים |צלם החצר יהודה פרקוביץ מגיש תיעוד מרהיבה מהמעמד. (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הישן ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, העלה אמש האדמו"ר מקומרנא את נרות החנוכה. הרבי היה חבוש בקאלפיק מירושת אביו זצ"ל, והדליק בחנוכייה עתיקה מירושת אדמו"רי החסידות | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לחיים וחילק מטבעות קודש לברכה (חסידים)
קהל מכובד נטל חלק בשמחת בר המצווה לנכדי האדמו"רים מקומרנא ארזי הבירה ולעלוב ירושלים, חתן המצוות בנו של הרב אברהם מרדכי סאפרין | בין המשתתפים נצפו אב"ד סלונים ביתר, אב"ד קאלוב ביתר, וכן שלל אדמו"רים ורבנים מגזע הקודש לבית לעלוב | ביום השמחה הניח חתן המצוות תפילין לראשונה אצל זקנו, אשר אף ערך 'טיש לחיים' מיוחד לאחר התפילה | צפו בתיעוד (חסידים)
בביתר עילית נחוגה שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"רים מקוזמיר וקומרנא ארזי הבירה, בן להרב שאול ידידה טאוב, עם הכלה, בת להרב ישראל משה הפשטיין, ונכדת האדמו"רים מאמשינוב ארה"ב וזווהעיל זצ"ל | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מתושבי העיר והמשפחה שבאו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה ונכבדה זו (חסידים)
מאות חסידי אלכסנדר השתתפו אמש בטיש שערך האדמו"ר לזכר האדמו"ר הרביעי מאלכסנדר, בעל ה"עקידת יצחק" הי"ד שנרצח בשנות השואה במחנה ההשמדה ב'טרבלינקה' | בטיש שולב עם שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | יהודה פרקוביץ השתתף ומגיש תיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד קומרנא בבני ברק התקיימה סעודת הילולא רבתי לרגל 36 שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'משנת מנחם' זצ"ל. בנו ממלא מקומו ערך את השולחן הטהור והרחיב על פעלו של אביו זצ"ל בתקומת הממלכה אחר השואה האיומה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד קומרנא ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, נחוגה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר, בת לחתנו הגה"צ רבי ישראל מנחם למברגר ממאקאווא, עב"ג החתן בן הרב נפתלי שנייבאלג, חתן האדמו"ר ה'באר יעקב מנדבורנה זצ"ל | עקב ימי ספירת העומר, הנעימו מקהלה ווקאלית מיוחדת את השמחה בזמר ושיר בלי כלי נגינה (חסידים)
קול רינה וצהלה בחצה"ק 'קרעטשניף קריית גת', עם היוודע הבשורה המשמחת באירוסי החתן היקר בנימין רוזנבוים, בנו חביבו של האדמו"ר מקרעטשניף ק"ג, עב"ג, הכלה בת הרה"ג ישראל יצחק סאפרין, בנו של האדמו"ר מקומרנא בית שמש, וחתן האדמו"ר מאשלג | צפו בתיעוד מפתיחת אירועי השמחה בחסידות (חסידים)
האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה יצא בחודש ניסן לברך ברכת האילנות ברחוב הסמוך למעונו בירושלים, האדמו"ר נעמד על יד האילנות ובירך בכוונה גדולה יחד עם ציבור חסידיו שהתאספו לחזות במעמד | ליד הרבי נצפה עומד הרה"ח ר' שלמה דייטש, משב"ק אדמו"רי בית זוויעהיל, המתגורר בקרבת מקום (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד 'היכל הברכה' דחסידי קומרנא בבני ברק, נערכה השבת שמחת האופריף לקראת נישואי נכד האדמו"רים מקומרנא וספינקא ירושלים | בצאת השבת נערכה שמחת הפארפשיל שהיוותה יריית פתיחת אירועי השמחה בחסידות | צפו בתיעוד (חסידים)
בקול רינה ותודה נחוגה השבוע שמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מקאמרנא, בת לבנו הרה"ג ר' אברהם מרדכי ספרין, חתן האדמו"ר מלעלוב ירושלים - עב"ג החתן, בן בנש"ק הרה"צ קלונימוס קלמיש גשייד חתן האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, ורב בית המדרש של החסידות בב"ב | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והידידים (חסידים)
בשקיעתה של חמה, ערך האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה את שולחנו הטהור לכבוד חמישה עשר בשבט | לאחר אמרות קודש שנשא בפני הקהל, טעם מפירות הארץ, כשבתחילה טעם ממרקחת אתרוגים מאתרוגי חג הסוכות האחרון | צפו בתיעוד (חסידים)