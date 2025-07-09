בהיכלי הישיבות נערכים בימים אלו לקראת חג יום מתן תורתנו, ובישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות הופיע אמש הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה', למסור משא חיזוק והכנה לפני תלמידי הישיבה | עם הגעתו אל ההיכל, קיבלו את פניו ברוב כבוד ויקר ראשי הישיבה, ובראשם חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אברהם יצחק קוק | לאחר שעה ארוכה של שיחת קודש נלהבת, בה הלהיב ראש הישיבה את הבחורים בדברי חיזוק והתעלות לקראת קבלת התורה, נפרדו גדולי התורה לשלום | קהל התלמידים ליווה את האורח הנעלה בצאתו מהישיבה בתחושת רוממות והתעלות לקראת החג הקרב ובא (עולם הישיבות)
רבה הספרדי של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, ערך ביקר רב רושם במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, וזאת במטרה להודות לו מקרוב על תמיכתו האיתנה ביסוד 'שיעור א' בישיבת 'אור התלמוד' שבנשיאותו | צפו בתיעוד מפגישת הרבנים (ישיבות)
בחורי ישיבת 'אור התלמוד' שע"י מוסדות 'אור אליצור' בבני ברק, זכו בשבת פרשת יתרו - שבת קבלת התורה לשהות יחדיו בקמפוס מיוחד ב'מגדל העמק', עם ראש הישיבה הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר בני ברק | צפו בתיעוד מערב ומוצאי שבת (ישיבות)