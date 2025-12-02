ראש הממשלה נתניהו דחה את הצהרתו שתוכננה להערב בנוגע לחוק הגיוס, בשל אילוצי לו״ז שכללו ישיבה על תקציב משרד התחבורה עם מירי רגב | לפיד תקף: "ביבי ברח, כי הוא יודע שאנחנו מכירים את פרטי החוק ואין לו איך להגן עליו" | בנט טען: "החוק מלא בניסוחים ובתרגילים שנועדו להטעות אתכם" (פוליטי)
ראש הממשלה נתניהו, מסר הערב הצהרה לציבור בישראל, זאת על רקע הסכמתו העקרונית של חמאס לתוכנית שהציג הנשיא טראמפ | לדברי נתניהו, "מה שהביא את השינוי בעמדת החמאס זה אך ורק הלחץ הצבאי והמדיני שהפעלנו. היו כאלה שביטלו האפשרות שנצליח להביא לשחרור כל חטופינו בלי נסיגה מלאה. אני אומר לכם: זה אמיתי. ובעזרת השם זה יקרה בקרוב מאוד" (חדשות)
שעות לאחר שמסר הצהרה לתקשורת הזרה, ראש הממשלה נתניהו התייצב שוב מול המצלמות ופירט את התוכניות שהתקבלו בישיבה המכריעה של הקבינט ביום חמישי האחרון | נתניהו הבהיר, כי הנחה לקצר את לוחות הזמנים בהשתלטות על עזה, "כדי לסיים את המלחמה כמה שיותר מהר" | נתניהו דיבר על החטופים וכן על חוק הגיוס החדש - אותו הוא התחייב להעביר בזמן הקרוב (חדשות)
חבר הכנסת בני גנץ, נאם עם לוגו של מפלגת כחול לבן ודיבר בהתחלה על עזיבת איזנקוט וכהנא, והיה לו חושב להבהיר: "אנחנו לא מדברים עם אף אחד על הצטרפות לממשלה ואין בכך צורך" | לפיד השתלח: "ההשתמטות נגמרה, המדינה גמרה להתכופף. כולכם תתגייסו, או שלא תראו מהמדינה אפילו שקל" | ליברמן האשים את הממשלה בהרג חיילים לחינם | תיעוד וסיקור (חדשות)