תיעוד מרהיב ומסכם מימי הפסח בחצר הקודש קראלי בוויליאמסבורג | החל משאיבת "מים שלנו", מעמדי בדיקת ושריפת חמץ ועד לאפיית מצות מצווה בחצות ערב יום החג | כמו כן תיעוד מעריכת הטישים בימי חול המועד, ומהשולחן הטהור בנעילת החג של יום שביעי של פסח (חסידים)
קהל המונים של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מקראלי, בן לבנו הרה"ג ר' אליעזר הורוביץ וחתן האדמו"ר מזלאטשוב. עב"ג הכלה, בת הרב יואל פיש, בן הרה"ג ר' ישראל פיש אב"ד האדאס | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בוויליאמסבורג (חסידים)
כמיטב המסורת בחצר הקודש קראלי בווילאמסבורג, שם כל אירוע נערך בענק, ערך הרבי השבוע טיש ט"ו בשבט כשעל השולחן הונחו מגשי פירות מיוחדים שנבחרו בקפידה, כשהם מצטיינים בגודלם הבלתי שגרתי | במהלך הטיש חילק האדמו"ר מלוא חופניו מפירות האילן למאות החסידים שעברו להתברך (חסידים)
האדמו"ר מקראלי המתגורר בווילאמסבורג שבת בפרשת שמות ב"קרית יואל" שבמונרו בקרב חסידיו ומעריציו, לרגל השבת הראשונה של ימי השובבי"ם | במהלך השבת עורר הרבי את החסידים בדברים נשגבים ברום מעלת הימים הנשגבים המסוגלים לתיקון הנפש (חסידים)
לרגל הילולת אביו הרה"ק מספינקא זי"ע, ערך בנו, האדמו"ר מקראלי את השולחן הטהור לרגל ההילולא קדישא | במהלך יום ההילולא ירד הרבי לפני התיבה, וכן פקד את הציון הקודש בראש קהל עם עדתו, ונשא תפילת רבים לישועת הכלל והפרט בזכות הילולא דצדקיא (חסידים)
האדמו"ר מקראלי שהה ביום צום תשעה באב במחנה 'קראלי' שבהרי הקאנטרי בארה"ב | בצאת הצום, לאחר קידוש לבנה על מדשאות המתחם, ערך הרבי טיש יארצייט לרגל הילולת הרה"ק ה'חוזה מלובלין' זי"ע, שהסתלק ביום תשעה באב | צפו בתיעוד (חסידים)
עטור בבגדי לבן, ערך האדמו"ר מקראלי את השולחן הטהור לרגל נעילת החג, במרכז החסידות בווילאמסבורג, לאחר שני ימי יו"ט | במהלך הטיש עורר האדמו"ר את הקהל בדברים ברום מעלת לימוד התורה מתוך חסידות | בסיום הטיש יצא האדמו"ר לרחובה של עיר לקדש את הלבנה (חסידים)
רגעי קודש נעלים היו בווילאמסבורג רבתי, עת העלה האדמו"ר מקראלי שלהבת אש קודש במדורה ענקית שהוצבה בטבורה של השכונה הניו יורקית | טרם מעמד ההדלקה עורר האדמו"ר את הקהל בדברים, בהמשך העלה שלהבת אש קודש במדורה כשהוא מעודד השירה בעוז ובתעצומות (חסידים)
השכונה החרדית תחגוג הערב את שמחת נישואי בתו של האדמו"ר מויז'ניץ בורו פארק | לקראת השמחה הגדולה פקד האדמו"ר בימים האחרונים את מעונם של אדמו"רי ארה"ב להזמינם ולקבל ברכתם לקראת השמחה במעונו | עקב הכפור העז השורר בארה"ב נצפה הרבי עטוף בצעיף לבן בכל הביקורים | צפו בתיעוד מהיכלם של צדיקים (חסידים)
