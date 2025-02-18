ברקע הלחימה הבלתי פוסקת בצפון, הרמטכ"ל זמיר ביקר אוגדה 210 יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ומפקדים נוספים | הרמטכ"ל אמר: "אין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה, ואין מקום שבו תהיה לו חסינות. הקו הצהוב לא מגביל אותנו" | לדבריו, "המטרה שלנו ברורה - להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, להרחיק את האיום ולחזק את ההגנה על יישובי הצפון" (צבא וביטחון)
כוחות צה"ל פעלו במהלך כל הלילה בכפרים בדרום לבנון, על מנת לסכל ולהשמיד אמצעי לחימה של חיזבאללה בגבול, כעת נחשף, כי במהלך הפינוי אותרה מכונית תופת שעליה היו מאות ק"ג של חומרי נפץ | סיקור היציאה מלבנון (חדשות מלחמה)