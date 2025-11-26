על פי המידע שמגיע מתוך הרצועה, צה"ל מתכנן להשתלט על 75 אחוזים משטח הרצועה, עד כה צה"ל תקף במסגרת המבצע 2,900 מטרות וסיכל למעלה מ-800 מחבלים | יכולת המשילות של חמאס נפגעה באופן קשה. מרבית אנשי השלטון שלו חוסלו ויש לו בעיות רבות בשלטון הפנים למול האוכלוסייה | כל הפרטים מהמבצע (צבא וביטחון)
בצה"ל ביצעו ירי הרחקה לעבר מספר כלי רכב חשודים, שנסעו במרכז הרצועה - בניגוד להסכמות שגובשו |מוקדם יותר היום, עוצבת הפלדה (אוגדה 162) הכפופה לפיקוד הדרום, העבירה את סמכות הפיקוד על מרחב האבטחה בצפון הרצועה - לאוגדה 252 (צבא)
אוגדה 162 העבירה היום (ב׳) את הפיקוד על מרחב האבטחה בצפון רצועת עזה לאוגדה 252 - עם העברת הפיקוד לאוגדה 252, תמשיך אוגדה 162 להיערך לקראת המשך משימותיה בעתיד בהתאם לצורך המבצעי ובכפוף להחלטות הדרג המדיני (חדשות צבא וביטחון)