איבדו את הצפון: רק שלושה שרים השתתפו הערב בישיבת הממשלה המיוחדת לאישור תוכנית הסיוע לצפון בצל הלחימה מול חיזבאללה, שנערכה במשרד ראש הממשלה | ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע לישיבה, השרים שנכחו הם אבי דיכטר, זאב אלקין ועמיחי אליהו (פוליטי)
הדברים נאמרו בפגישה אישית עם אברהם פוקסמן - לשעבר יו"ר 'הליגה למניעת השמצה' - שנערכה ביוזמת ראש הממשלה בלשכתו בירושלים | על פי הדיווח, נתניהו התחרט על המינויים, ואף חזר על הדברים מספר פעמים במהלך הפגישה (פוליטי מדיני)
הבחירות למרכז הליכוד כבר בעיצומם, במספר ערים מתרחש קרב צמוד בין מועמדים הנתמכים על ידי מתפקדים חרדים | כך צפוי להסתיים היום הדרמטי במפלגת השלטון, שיגביר משמעותית את האחיזה החרדית - בפוליטיקה הפנים ליכודית (פוליטי, כנסת)
שרים בממשלה תהו, מדוע מחלקים מסמכים של היועצת המשפטית במהלך הישיבה שהתקיימה היום | קרעי: "אם אנחנו מדיחים אותה ומחלקים את חוות הדעת שלה, אנחנו מחלישים את עצמנו" | באופוזיציה תוקפים: "עבריינים, שורפי אסמים" (פוליטי)
המשנה ליועצת המשפטית לממשלה הודיעה לשרי הממשלה, כי אין לקיים תעמולה פוליטית במשרדי הממשלה ובלשכות השרים | "נבקש לחדד כי חל איסור קטגורי על צילום של סרטונים ותמונות של תעמולת בחירות במשרד ממשלתי ובכלל זאת בלשכת השר" (פוליטי)
חברי הכנסת ושרים רבים, דורשים להשיב בזמן הקרוב את הנוכחות היהודית לקבר יוסף שבשכם | לדבריהם: "קבר יוסף הצדיק בשכם הוא נכס היסטורי חשוב ביותר לעם ישראל, וכי מתחם הקבר והישיבה שהתקיימו במקום, הופקרו וננטשו לידי מחבלים" (חדשות)
המסרים שהועברו לשרים לאחר הפיגוע הרצחני בגוש עציון: "הטרור נגד אזרחי ישראל הוא תוצאה של ההסתה המתמשכת, על ידי איראן וחמאס, בניסיון להצית זירות נוספות" | בנוסף נאמר כי בשל האירוע הקשה "כוחות צה"ל פרוסים בהיערכות מוגברת במרחב" (חדשות)
לשרי הממשלה נשלחו היום מסרי הסברה | על התקרית ברצועה נאמר: כי "ישראל רואה בפגיעה באזרחים טרגדיה, בעוד ארגון הטרור חמאס רואה בפגיעה באזרחים אסטרטגיה" | על ניסיונות האיראנים לגייס ישראלים: "הציבור נדרש להגביר את תשומת הלב ולנקוט משנה זהירות" (צבא, מדיני)
צוות השרים לענייני מירון התכנס היום, ודן בהצעה להפקעת שטח ישיבת בני עקיבא בישוב | אבידן לסמוטריץ׳: ״הישיבה תוקעת את היערכות המשטרה״, סמוטריץ׳: ״היזהרו מחרב פיפיות. אתם לא רוצים שאני אלך לרמ״י לבדוק מה קורה בכל הישיבות״ | הציטוטים המלאים (פוליטי)