נשיא מצרים א-סיסי פנה לנשיא ארצות הברית טראמפ בבקשה לעצור את המלחמה באיראן | "אני אומר לנשיא טראמפ: אף אחד לא יכול לעצור את המלחמה באזור שלנו במפרץ חוץ ממך", התבטא הנשיא, והביע חששות קשים בנוגע למחירי הדלק (בעולם)
לפי דיווח בישראל, מצרים הגיעה עם רשימת דרישות לקראת פגישה משולשת אפשרית בסוף החודש בין הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו ונשיא מצרים א-סיסי | הנשיא המצרי החרים את ראש הממשלה נתניהו מאז תחילת המלחמה, ויחס מצרי חיובי לישראל עשוי לתת לישראל מעט לגיטימציה בעולם הערבי | אולם, המחירים שדורשת מצרים בתמורה בלתי נתפסים (חדשות, מדיני)
אלוף-משנה במיל' דוד חכם, מומחה לענייני ערבים ויועץ לשעבר לשרי הביטחון, מגולל בריאיון מיוחד לישראל שפירא את הסיפור שמאחורי הקלעים של יחסי ישראל-מצרים במהלך יותר משני עשורים | ומדוע השלום הזה כה חושב אסטרטגית? | צפו (מדיני)