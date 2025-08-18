הבוקר נערכה שמחת ברית המילה לנינו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, רך הנימול בן לנכדו הרב שלום קאהן, בנו של הרה"ג ר' דוד צבי קאהן, רב החסידות ברמה ב' בבית שמש, וחתן הרב שלמה יהודה לאבין, חתנו של האדמו"ר מזידטשוב בני ברק | באמירת הברכות כובד זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ששימש כמוהל. בסיום הברית ערך הגרי"מ תפילת 'מי שברך' מיוחדת לאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | לאחר המעמד הסבו הרבנים למסיבת לחיים, וזימרו ניגוני שבח והודאה (חסידים)
בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת החומש לילדי תלמוד תורה תולדות אברהם יצחק ברמה ב' בעיר | את המעמד פיארו רב הקהילה ואיתו עמו רבני החסידות אשר להם צאצאים המתחנכים במוסד הקדוש אשר שמו הטוב הולך לפניו | על מלאכת השירה ניצח ביד רמה, בעל המנגן אהרל'ה סמט, אשר לו נכד המתחנך בתלמוד תורה הנ"ל (חסידים)
בתלמוד תורה תולדות אברהם יצחק בבית שמש התקיים מעמד 'חלוקת פרסים' לילדי החמד שלמדו ושיננו מאות דפי גמרא ופרקי משניות בעל פה | הרה"ג דוד צבי קאהן אב"ד תולדות אברהם יצחק רמה ב' בעיר נשא דברים, וכן הגאון רבי שמואל ברנדסדורפר | בהמשך חילק רב הקהילה את הפרסים לתלמידים (חסידים)