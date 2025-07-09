המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה פרסמה הערב הודעת אבל על בת היישוב, סמלת רותם ינאי ז"ל, בת 20 שנפלה היום במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ | רותם ז"ל שירתה כמשק"ית תנאי שירות (ת"ש) בגדוד "רותם" (435) של חטיבת גבעתי (בארץ)
במהלך המלחמה נסגר שדה התעופה בהרצליה, שבו בית ספר לטיסה ופעילות תעופתית ענפה, כמה פעמים ללא התראה מוקדמת ולמשך חצי שעה עקב "פעילות צבאית" |צה"ל: "לא בוצעו חריגות מהמגבלות. מדובר בנחיתות בודדות שבוצעו לאחר סיורים בגזרות הלחימה" (צבא)
לאחר שמחבלים יידו אבנים והציתו רכבים בלילה האחרון, כוחות צה״ל ומשטרת מחוז ש״י החלו במבצע חטיבתי בכפר צוריף שבחטיבת עציון | על פי ההודעה המשותפת: "בעקבות האירוע נפתחה חקירה, ונשמכים המאמצים לאיתור מחבלים נוספים" (צבא)