משילינג בודד באנגליה הוויקטוריאנית ועד לקנסות של מיליוני דולרים בפינלנד' לצד גריסה פומבית של מכוניות פאר באוסטרליה ומה יהיה בעידן הרכב האוטונומי? | כך הפך המאבק במהירות הנהיגה בכבישים למלחמה על הצדק, השוויון והרכוש (מעניין)
שר התחבורה של טורקיה, עבדולקאדיר אורלוגלו, עורר סערה לאחר שפרסם סרטון בו הוא נוהג במהירות של 225 קמ"ש – כמעט כפול מהמותר | הסרטון לווה במוזיקה עממית וציטוטים מנאום נשיא טורקיה | בעקבות הביקורת הציבורית, המשטרה קנסה את השר והוא פרסם התנצלות ברשת: "מתנצל בפני עמנו" | הנתונים הרשמיים מדגישים את הסכנה: מעל 6,000 הרוגים בתאונות דרכים בשנה החולפת (בעולם)
בחקירה שנוהלה בתחנת שגב שלום עלה כי החשוד - שנתפס נוהג בצורה מסכנת חיים, תושב הפזורה הבדואית כבן 21, נהג ברכב תוך שהוא מפר את תנאי שחרורו מהכלא, וללא אישור מבעל הרכב או ידיעתו | תיעוד המרדף (דוברות המשטרה)
קטין בן 17, ללא רישיון נהיגה, לקח את הרכב של הוריו בשעת לילה מאוחרת ונהג במהירות 156 קמ"ש בכביש 6 | בהמשך, הוא נמלט מניידת משטרה ואחרי מרדף ממושך התנגש ברכב אחר וגרם לפציעתו של הנהג | בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני הוגש בעניינו כתב אישום | צפו (משטרה)
מפכ"ל המשטרה לשעבר קובי שבתאי נתפס לפני כשבועיים באזור צומת עד הלום הסמוך לאשדוד כשהוא נוהג במהירות מופרזת של 136 קמ"ש במקום שבו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש | שבתאי הזכיר לשוטרת ולמתנדב שעצרו אותו מי הנהג מאחורי ההגה: ״את זוכרת מי אני?״ השוטרת אמרה לו ברור ואחרי כמה שניות שיחררה אותו בלי קנס ובלי נקודות (משטרה)
סגן-ניצב עמית פולק, מפקד תחנת משטרת חדרה, נחקר בימים האחרונים בחשד לדיווחים כוזבים הקשורים לדוחות תעבורה | על-פי ממצאי החקירה, פולק נתפס במצלמות של אגף התנועה נוסע במהירות מופרזת, והוא פנה לגורמים במשטרה בבקשה לבטל את הקנסות שנרשמו לחובתו (משטרה)