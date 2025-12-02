בחיפה חגגו ביום אסרו חג של פסח את שמחת בר המצווה לנכדם המשותף של האדמו"רים מנדבורנה חיפה והאלמין | השמחה התאפיינה באווירה מרוממת של המשכיות החג, כאשר חלק ניכר מהמשתתפים הופיעו בבגדי שבת, כמנהג חסידים ביום אסרו חג המשתייך לימי השמחה | עין בוחנת יכלה להבחין בפרט מרגש ומעורר השראה כשהסבא האדמו"ר מנדבורנה חיפה, סעד את סעודת המצווה עם מצות, וזאת בהתאם למנהגו המוקפד שלא לאכול חמץ לאחר הפסח עד ליום שבת קודש (חסידים)
בשבוע שעבר נערכה ברוב פאר והדר באולמי האודיטוריום בבני ברק, שמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מתולדות משה ונכדת האדמו"ר מהאלמין, עב"ג החתן נכדו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני ברק | בחצות הלילה בשיאו של השמחה פיזז הרבי מתולדות משה את ה'טאנץ ריקודין' המסורתי, בו רוקד הרבי בשמחה עצומה ובדבקות מיוחדת עד כלות הכוחות במשך זמן רב במעמד מאות חסידים שהריעו בתרועה (חסידים)
באלעד נחגגה השבת, שבת העלייה לתורה לרגל נישואי החתן בן הרה"צ ר' יוסף יואל גרוס, אב"ד 'באר חיים' בעיר, בנו של האדמו"ר מהאלמין, עם הכלה נכדת האדמו"רים מקאסוב ויז'ניץ ונדבורנה | לקראת השבת הושכר אולם ענק לאירועי השמחה | צפו בתיעוד (חסידים)