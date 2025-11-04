הגה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן וראש רשת הכוללים "באר יוסף", עלה לבתי גדולי ישראל להזמינם לשמחת נישואי בתו | במהלך הביקורים שיתף הרה"צ בהתרגשות את נס הצלתו הפלאי מהתאונה המחרידה שעבר לפני שבועיים בדרכו חזרה מצפת, והודה לה' על החסד הגדול שנעשה עמו (חסידים)
''התורה ממשיכה'': כהמשך להתחזקות התורה אצל עם ה', תלמידי כיתות ח' בת''ת ''תורה ודעת'' כרמיאל קיבלו הפתעה למחרת העצרת הגדולה: ביקור חיזוק וברכה אצל גדולי ישראל בעיר התורה והחסידות בני ברק, שחיזקו את התלמידים ורבותיהם בדברי הדרכה ועצה להתחזקות התורה | כן סיירו התלמידים במעונו של מרן החזון איש זי"ע במרכז העיר (חרדים)
כבר בימים אלו, ימים ספורים לפני ראש השנה, נערכים גדולי ישראל למצוות ארבעת המינים, כנהוג בקרב חסידים ואנשי מעשה מדורות עברו לבחור אתרוג נאה עוד לפני ראש השנה, מתוך 'חביבות המצווה' | שוקי לרר, מגיש תיעוד מיוחד ממעונם של גדולי ישראל שכבר עסקו בשבוע האחרון בבדיקת האתרוגים המרוקאים של באדוש - זן 'חזון איש', כשהם בוחנים בקפידה את הפיטם, העוקץ והצורה הכללית | צפו בתיעוד (חרדים)
כמנהגם מידי שנה לקראת הימים הנוראים, הגיעו השבוע אברכי כולל "תורת יוסף" בביתר עילית, יחד עם ראש הכולל הרה"ג ר' חיים שמעון רביע, לבתיהם של גדולי ישראל בעיה"ק ירושלים, כדי לשמוע דברי חיזוק והדרכה, ולקבל ברכתם לקראת השנה החדשה הבעל"ט (חרדים)
לקראת ראש השנה הבעל"ט סיירו מפקדי מרחב דן במשטרה, במעונם של גדולי התורה בבני ברק | מטרת הביקור הייתה לחזק את הקשר עם הקהילה החרדית, במיוחד לקראת תקופת החגים | המפקדים סיירו בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות ויז'ניץ ובבית מלאכה לשטריימלים, כדי להכיר מקרוב את צביון העיר וצרכי התושבים (חרדים)
הפוליטיקאי החרדי האמריקני, הרב בן ציון וידר, חסיד בעלזא, המשמש כחבר בית המחוקקים במונסי שבניו יורק, ביקר בשבוע האחרון בארץ, פקד את מעונם של גדולי ישראל לעצה ולברכה, ואף התייעץ עמם בענייני הזמן והשעה | צפו בגלריה (ברנז'ה)