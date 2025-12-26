לאחר שבוע של התעלות והשימוש בשמן זית למאור, ערך האדמו"ר מווערצקי את השולחן לרגל 'זאת חנוכה' בדבקות עליונה | החסידים נחשפו למנהג המיוחד בטיש המרומם, כאשר האדמו"ר אכל דג שטוגן אף הוא בשמן זית זך ומזוקק, וזאת על פי כוונות טמירות ותורת הסוד כפי המסורת המקובלת (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק שר בית הזוהר, האדמו"ר בעל ה'עטרת צבי' מזידיטשוב זיע''א, ערך האדמו''ר מזידיטשוב ווערצקי סעודת הילולא מרכזית בעיר התורה והחסידות בני ברק, במהלך הטיש הרחיב האדמו"ר במשנתו של זקינו בעל ההילולא שהיה דבוק בתורת הרשב"י כל ימי חייו | האדמו"ר הלך לבוש בבגדי שבת לרגל היום הגדול (חסידים)
בחצה"ק ווערצקי ציינו במוצאי שבת האחרון, 20 שנה לייסוד סעודת 'מלווה מלכה' בקרב החסידים | השבוע נערכה הסעודה בערב מיוחד באולמי 'היכלי מלכות', שעות ספורות לפני סגירת האולם | בסיום המעמד חילק האדמו"ר שום לברכה והצלחה למשתתפים | צפו בתיעוד מהמעמד (חסידים)