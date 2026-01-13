בבני ברק נחגגה שמחת נישואי נינת ראב"ד לונדון הגאון רבי יוסף צבי דינר זצ"ל, השמחה נערכה בהשתתפות ראשי המשפחה, האחים הרבנים לבית דינר; הגאון רבי אליעזר דינר גאב"ד עדת ישראל, הגאון רבי אהרן דוד דינר ראב"ד בלונדון והגאון רבי יהודה אריה דינר רב מרכז ב"ב, וכן רבי מרדכי ממודיעין עילית ורבי שמשון ממנצ'סטר | כפי מסורת המשפחה לשאת דרשה בחתונה, נשא דברים הגאב"ד הגר"א דינר במהלך הסעודה (חרדים)
גדולי ישראל, בראשות הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי ברוך פוברסקי והגאון רבי משה הלל הירש, נועדו ב'ליל שישי' האחרון, במעונו של הגרב"ד פוברסקי וכבר לא היו צריכים לטפס במדרגות בבית הגדול ברחוב בן זכאי (חדשות חרדים)
הגאון רבי יהודה אריה דינר רב בית הכנסת דברי שיר בבני ברק, בדק אמש (חמישי) את החמץ בביתו | כאשר פתח את ארון הבית היו בטוחים הנוכחים ששם נמצאים דברי נוי וכלי כסף כמו בכל בית, אולם מה מאוד הופתעו לראות שגם שם מילא הגאון את הארון בספרי קודש, ואת דברי הנוי בחר להניח מעל הארון (חרדים)
בני קהילת 'דברי שיר' בבני ברק, בראשות הגאון רבי יהודה אריה דינר, זכו ללמוד ולסיים את כל הש"ס, לכבוד המאורע הסבו כל בני הקהילה לסעודת מצווה | במרכז האירוע הוקרא לפני הנוכחים מכתבם של גדולי ישראל (חרדים)