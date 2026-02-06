אלפי חסידי סאטמר חגגו בשמחת התנאים לנכדו של האדמו"ר • במהלך השמחה נשא הרבי דברות קודש ודיבר בכאב על המוזיקה המודרנית והריקודים הפסולים בחתונות במגזר החרדי: "זהו שקץ תשקצנו" • וגם, להקפיד בבגדי הילדים על סגירת המלבושים מצד ימין על שמאל (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נינתו של האדמו"ר, נכדה לבנו הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד החסידות בוויליאמסבורג, ובת לבנו הרב חיים צבי טייטלבוים | השמחה הגדולה נחגגה ברוב פאר והדר בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בשכונת וויליאמסבורג בארה"ב (חסידים)
מעמד רב רושם בבית שמש, ספר תורה חדש הוכנס להיכל בית המדרש של חסידי סאטמר בשכונת חפציבה, לעילוי נשמתו של האברך הבלתי נשכח ר' מרדכי יואל פעקעטע זצ"ל שנהרג באסון מירון • המעמד נערך בראשות אב"ד סאטמר ירושלים (חסידים)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר ואב"ד החסידות בירושלים השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע אתמול (שני) לתפילת שחרית בהיכל הישיבה במושב קוממיות. לאחר התפילה מסר הרב שיחת חיזוק וחנך את מקווה הטהרה המהודר שנבנה במתחם הישיבה | א. אייזנבאך הצטרף לתפילה ומגיש גלריה; כמו כן מצורפים תיעודים מהשבת המרוממת שערך הרב בקרב החסידים בבית שמש (חסידים - עולם הישיבות)
מאות תושבי בית שמש התכנסו השבוע לכינוס חירום נגד גזירת הגיוס | הרבנים הנואמים בדבריהם לא חסכו ביקורת חריפה כלפי מה שהוגדר כ"הפקרה והתעלמות מפלגתית", כשהם מבהירים כי הקהילות בשטח לא ימתינו להסכמות פוליטיות אלא יפעלו בנחישות להגנה על כל בחור ובחור | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
בחצה"ק סאטמר בירושלים נחוגה ברוב פאר והדר שמחת 'הכנסת ספר תורה' לביהמ"ד בירושלים | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגעט, ובנו של האדמו"ר מסאטמר שהגיע בשליחותו לחזק את הקהילות בארה"ק בימים אלו | צפו בתיעוד (חסידים)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמאר בקריית יואל מונרו וירושלים, המבקר בימים אלו בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור בקרב קהילת סאטמר בבני ברק, שם פיאר את המעמד לטובת בית חינוך לבנות, ובהמשך עלה לבתי נדיבים בעיר להתרימם לטובת בניין החינוך על טהרת הקודש (חסידים)
כפי שדיווחנו: עשרות מפגינים מהיישוב הישן חסמו את צומת שרי ישראל במחאה על גיוס חרדים | במקום נכחו אדמו"רים בכירים והמשטרה נערכה בכוחות מתוגברים | צפו בתיעודים מהאירוע מנקודת מבטם של המפגינים, בנוסף לתיעוד שפורסם כאן לפני כשעה (חרדים)