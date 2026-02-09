לאחר שפרסם את תשובתו בעניין מחדל השבעה באוקטובר שכללה ציטוטים בהם הזהיר מפני חמאס, ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף דיווח בו נטען שראש השב"כ לשעבר רונן בר הוביל 'מרד' נגדו שהביא בסופו של דבר לטבח | "בר בחר למנות את עצמו לראש הממשלה דה-פקטו בליל הטבח", נאמר בין השאר בציטוט (בארץ)
בעוד הרשויות בשוויץ מתחקות אחר הגורמים שהביאו למותם של ארבעים בני אדם ופציעתם של 119, תחקיר של עיתון ה'ניו יורק טיימס' מעלה את הכשלים לכאורה, שהובילו לאסון הכבד | בני הזוג שניהלו את האולם הפופולארי נחקרו באזהרה בגין גרימת מוות ברשלנות | כל הפרטים על המחדלים שהובילו לאסון הנורא בתולדות שוויץ המודרנית (חדשות)
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הציג היום תמונת מצב מדאיגה וחריפה במיוחד בנוגע לפרויקט התשתית הגדול ביותר בתולדות המדינה: המטרו של גוש דן | לפי המבקר, המיזם הלאומי שנועד לחלץ את ישראל מהפקקים, נמצא כעת במסלול התנגשות עם המציאות הכלכלית והניהולית (חדשות, תחבורה)
במהלך תחקירי המחדל של הטבח, צה"ל נדהם לגלות כי מחבלי החמאס הצליחו להשבית טנקים בעוטף עזה ואף ניסו להשתלט עליהם ולהסיעם לרצועה | התברר כי ארגון הטרור אסף במשך שנים פרטי מידע רגיש שהועלו על ידי חיילי צה"ל לרשתות, מידע שבסופו של דבר אפשר לארגון לגבש כוח נוח'בה מיומן, שהודרך כיצד להשבית טנקי מרכבה סימן 4 ואף להפעיל אותם (חדשות, צבא)
תחקיר צה"ל (רביעי)
על הטבח בכפר עזה שנחשף אתמול, חשף
כשלים חמורים,
והעלה שאלות קשות על
ההיערכות הצבאית.
מפקד פיקוד העורף,
אלוף רפי מילוא,
נטל אחריות אישית על
המחדלים והביע חרטה על כך שלא פעל מספיק
כדי למנוע את האסון (חדשות,
צבא)