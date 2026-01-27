ראש הממשלה הצרפתי סבסטיאן לקורנו הגיב לשאלה בסנאט אודות אמברגו הנשק על ישראל | לקורנו "התפאר" באמברגו הצרפתי על הנשק הישראלי, אולם נאלץ להודות שלא רק שישראל אינה צריכה את הנשק של צרפת - היא גם אחת המתחרות הגדולות של הרפובליקה על תעשיית הנשק (מדיני)
ראש הממשלה התייחס הערב במסיבת העיתונאים לעיכוב הנשק בזמן ממשלו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, ואמר כי "לוחמים נפלו בגלל שלא הייתה לנו תחמושת, חלק מזה נבע בגלל אמברגו ואמרתי שזה לא יהיה יותר" | עמוס הוכשטיין, שליחו של ביידן תקף: "נתניהו גם לא אומר אמת וגם מגלה כפיות טובה כלפי הנשיא" (מדיני)
לראשונה אי פעם הוגשה היום בקונגרס האמריקני הצעת חוק רשמית להטלת סנקציות ואמברגו נשק על ידי חברי קונגרס אנטי-ישראלים בראשות תומכת הטרור ראשידה טאליב | מדובר בפעם הראשונה כאמור שהקונגרס דן באופן רשמי בהטלת סנקציות על ישראל, גם אם לחוק אין שום סיכוי לעבור (חדשות, מדיני)
כמענה לאמברגו הנשק שמדינות מטילות על ישראל, וכן כדי לצמצם את התלות הישראלית בארה"ב, הדרג המדיני הנחה להקים גוף חדש שתפקידו יהיה לעקוב אחר פערים ולחזק את יכולת החימוש הישראלית | בראשה של המנהלת יעמוד מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם (ביטחון)
כשנה ושלושה חודשים לאחר שהטילה אמברגו סחר על ישראל, טורקיה מחליטה על צעד חסר תקדים ודרמטי, ומפסיקה כליל את תנועת הספינות הטורקיות לנמלי המדינה | ההחלטה הטורקית חלה גם על סחורות המיועדות לרשות הפלסטינית, והיא מהווה מכה כלכלית נוספת לישראל (מדיני)
קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הדהים את ישראל ביום שישי האחרון, כשהודיע על הטלת אמברגו נשק חלקי על ישראל | הקנצלר התראיין היום לתקשורת הממלכתית, במהלך הדברים ניסה להסביר את המהלך, אשר לפי הדיווחים גרם להלם גם בסביבתו (חדשות)
סלובניה הודיעה הערב כי תאסור ייבוא, ייצוא ומעבר של נשק לישראל וממנה, בעקבות המלחמה ברצועת עזה, בכך סלובניה הופכת למדינה הראשונה באיחוד האירופי שעושה זאת | "האיחוד האירופי לא מסוגל לקחת צעד כזה", מסרה הממשלה בלובליאנה, "סלובניה היא המדינה הראשונה שאוסרת על סחר נשק עם ישראל" (מדיני)
אחרי הצעקות הפומביות בין נשיא ארצות הברית וסגנו לבין נשיא אוקראינה זלנסקי, ביום שישי האחרון, הוחלט בארצות הברית להשהות את כלל הסיוע הצבאי לאוקראינה, כולל תחמושת שכבר עושה את דרכה לאוקראינה ואף נשק שמיועד לצבא האוקראיני ונמצא כעת באירופה | "מנהיגי אוקראינה צריכים להפגין מחויבות לשלום" (ארץ)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת קשה על מדיניות ארה"ב כלפי ישראל וחשף כי בעקבות האמברגו האמריקאי, נאלץ צה"ל להסתמך על חימוש ישן ממלחמת יום הכיפורים שחמאס עשה בו לאחר מכן שימוש נגד ישראל (חדשות פוליטי)