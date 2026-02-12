ב"ניו יורק טיימס" דווח הלילה כי שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' שיתף מידע מפורט על תקיפות עתידיות בתימן לפני כחודש, ב-15 במרץ, בצ'אט פרטי באפליקציית סיגנל שכלל את אשתו, אחיו ועורך דינו | לפי הדיווח, מדובר באותן תוכניות תקיפה ששיתף באותו יום בצ'אט אחר שבו היו בכירי ממשל טראמפ - ונחשפו על ידי עורך המגזין "אטלנטיק" ג׳פרי גולדברג (בעולם)
הרמטכ"ל הנכנס רב-אלוף אייל זמיר קיים שיחה, יחד עם קצינים בכירים בצה"ל ברקע הדיווח כי שר האוצר קיבל חומרים ביטחוניים מגורמים בצבא | על פי הדיווח זמיר אמיר במפגש: כי הוא "לא מוכן שלובש מדים ידבר עם פוליטיקאים בלי אישורו" (צבא, חדשות)