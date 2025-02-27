ארגון 'קשר יהודי' הוא ארגון קירוב המתמקד בחיזוק הזהות היהודית והקשר למסורת בקרב יהודים ממגוון רקעים. הארגון פועל בראשות הרבנית צילי שניידר ומקיים מגוון פעילויות חברתיות, רוחניות וחינוכיות שמטרתן לחזק את הקשר של יהודים לשורשיהם ולמורשתם. הארגון ידוע בגישתו המכילה והמקצועית, ובפעילותו המגוונת שכוללת מפגשים אישיים, אירועים קהילתיים ותמיכה רוחנית.

בתקופה האחרונה זכה הארגון לתשומת לב ציבורית רחבה בעקבות מפגש מיוחד שארגן עם סשה טרופנוב, שורד השבי מהמלחמה. המפגש, שהתקיים במסגרת פעילות הארגון, כלל שיחה מעמיקה עם טרופנוב שבה שיתף את חוויותיו בשבי וסיפורי אמונה והשגחה פרטית שחווה. הסיפורים שנחשפו במפגש זה הועברו גם ליו"ר ש"ס אריה דרעי, שחשף חלק מהם במהלך שמחת נישואי נכדתו, יפה דרעי.

הפעילות של 'קשר יהודי' משלבת בין קירוב רוחני לבין תמיכה חברתית ונפשית. הארגון מתמחה ביצירת מפגשים אישיים ומשמעותיים שמאפשרים לאנשים לחוות את המסורת היהודית בצורה אותנטית ומרגשת. במקרה של סשה טרופנוv, המפגש כלל שיחה על נושאים של אמונה, תפילה והשגחה פרטית, שממחישים את הליווי הרוחני בעתות משבר.

הארגון פועל במגוון תחומים, כולל ליווי אישי, ארגון אירועים משמעותיים, והנגשת תכנים יהודיים לקהלים שונים. הגישה המקצועית והאמפתית של הארגון מאפשרת לו להגיע לאנשים ממגוון רקעים ולספק להם תמיכה רוחנית וחברתית בהתאם לצרכיהם. הפעילות מתבצעת תוך שמירה על כבוד האדם והתאמה אישית לכל משתתף.

במקרה של המפגש עם סשה טרופנוב, הארגון הצליח ליצור מרחב בטוח ומכיל שאפשר לשורד השבי לשתף את חוויותיו העמוקות. הסיפורים שנחשפו במפגש כללו גם את הסיפור המצמרר על הסרטון שבו נאלץ טרופנוב להצטלם בשבי, סרטון שהיה מכוון נגד אריה דרעי. הגילוי של הרקע לסרטון זה והסיפור שמאחוריו הפך לנקודת מפנה משמעותית בהבנת חוויות השבי.

הפעילות של 'קשר יהודי' ממחישה את החשיבות של ארגוני קירוב בחברה הישראלית, במיוחד בתקופות של משבר ואתגרים. הארגון ממשיך לפעול למען חיזוק הזהות היהודית ויצירת קשרים משמעותיים בין יהודים לבין מורשתם, תוך מתן תמיכה רוחנית וחברתית לנזקקים לה.