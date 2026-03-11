במהלך ישיבת מועצת הביטחון של האו״ם שנערכה אמש, אמר סער כי היה משעשע לשמוע את נציגת הפדרציה הרוסית מדברת על כיבוש, על הרחבת שטחים ועל פתרונות שלום | "אני חייב להודות שהייתי חייב להתאפק לא לצחוק", הוסיף השר (פוליטי מדיני)
לפני הוצאת תוכנית מרכבות גדעון ב' לפועל, צה"ל עמל בשבועות האחרונים להעביר את תושבי העיר עזה לדרום הרצועה | בחמאס מנסים למנוע בכל הכוח את פינוי האזרחים ושיחת טלפון שנערכה בין תושב העיר לקצין מתפ"ש, חשפה את פעולות חמאס לבלום את הפינוי של התושבים, מה שיקשה על פעילות צה"ל (חדשות)
שר הביטחון ישראל כ"ץ סייר היום בעזה כדי לבחון מקרוב את המצב בשטח לקראת קבלת ההכרעה על המשך פעילות צה"ל בעזה | שר הביטחון כ"ץ התייחס במרומז גם למשבר מול הרמטכ"ל, אשר לפי הדיווחים מתנגד לתוכניות של הדרג המדיני בנוגע לכיבוש הרצועה (חדשות)
בכירים בלשכת נתניהו טענו כי "ההכרעה נפלה - וישראל הולכת לכיבוש רצועת עזה, בטווח הזמן הקרוב" | מחר יכנס נתניהו דיון ביטחוני שיעסוק בהמשך פעילות צה"ל ברצועה | מערכת הביטחון והרמטכ"ל מתנגדים לתמרון קרקעי בעזה (צבא, מדיני)
השר בצלאל סמוטריץ’ ממשיך לנפק כותרות המרגיזות רבים בציבוריות הישראלית | לגבי כיבוש עזה אמר: “אנחנו כובשים את עזה כדי להישאר – אין יותר כניסה ויציאה. זו מלחמה על ניצחון. הגיע הזמן להפסיק לפחד מהמילה כיבוש. אנחנו מכריעים את חמאס – אנחנו לא ניכנע, הוא ייכנע”. לגבי חוק הגיוס הוא הבהיר שהפעם הוא לא יוותר | דבריו המלאים (חדשות בארץ)