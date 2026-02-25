שב״כ, מחוז מרכז במשטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת עצרו שני חיילי צה"ל בעקבות ביצוע עבירות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים | התביעה הצבאית הגישה הבוקר כתב אישום נגד שני החיילים, המשרתים בחיל האוויר (אקטואליה, ביטחון)
בעדה החרדית מעלים הילוך: המודעות הכריזו על "מלחמה" | פרסום ראשון: כך עוקפים בישיבות את נהלי משרד התחבורה | לא רק גזירת הגיוס: זו הסיבה להפגנת הקנאים בבירה בליל פורים | הפוליטיקאי האנטישמי משווייץ תוקף את היהודים: "עירוב זה גטו" (מעייריב)
ז' באדר - התאריך שהפיל את הפרסיים הגיע: סיקור נרחב מהדריכות הביטחונית | בשקט בשקט: ש"ס חוזרת לממשלה - דרעי לוחץ לחקיקה מהירה | שוב מעצר ושוב ספרדי: סיקור נרחב מהדרמה בבאר שבע | הגבאים שקיבלו כרטיסים חינם לאירוע היוקרתי - והכירו טובה | 1,200 תלמידי ישיבה הכריזו: לימוד בעיון אל מול גזירת הגיוס | היערכות במירון: אלפים צפויים להשתתף בהילולת משה רבנו (מעייריב)
המרדף של המשטרה הצבאית אחר בני עדות המזרח ותושבי הפריפריה אינו פוסק | האברך הרב דניאל פינטו, בן 28, נעצר הלילה בביתו בבאר שבע לעיני אשתו וילדיו ע"י כוחות המשטרה הצבאית | נגד פינטו יצא צו מעצר בשל כך שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שקיבל צווי גיוס לביתו (חרדים)
גל גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית בעקבות התקיפה האלימה בבני ברק: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר מזהירים מפני אנרכיה ודורשים מעצרים מיידיים. באופוזיציה תוקפים בחריפות: "זו חרפה לאומית, כל מי שהשתתף בתקיפה חייב למצוא את עצמו בכלא" (בארץ)
תלמיד ישיבה נוסף נעצר לאחר חצות לילה על ידי המשטרה והועבר לידי המשטרה הצבאית | תלמיד הישיבה נותר במהלך הלילה מאחורי סורג ובריח והבוקר שופט צבאי יגזור את דינו | המעצרים האחרונים בוצעו על ידי המשטרה למרות הצהרות המפכ"ל שהמשטרה לא תשתתף במעצרים ולא תעביר עריקים לידי הצבא | המנהיג הגר"ד לנדו: "כל מי ששותף לפשע הנורא של הצרת צעדם של לומדי תורה, ידע, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין!" (חרדים)
תלמיד ישיבה נעצר בבאר יעקב על ידי המשטרה הצבאית שהגיעה לבית המשפחה | למרות פרסום האירוע והמיקום הספציפי בו התרחש, המעצר בוצע בהצלחה |לפי הדיווחים, בלשי המשטרה הצבאית דפקו בבית המשפחה ורק לאחר שהאם פתחה את הדלת - הוציאו את תעודות המ"צ | זה מה שידוע (חרדים)
האברך הצעיר, אברהם בן דיין, שהוסגר אמש לידי המשטרה הצבאית, יעמוד היום בפני שופט צבאי שיגזור את דינו ויכריע כמה ימים ייצטרך לשבת מאחורי סורג ובריח בכלא הצבאי | בפלג הירושלמי נערכים לקראת חידוש ההפגנות | שלושה מפגינים נעצרו הלילה במהומות סמוך לתחנת המשטרה בעיר אופקים (אקטואליה)
המשטרה הצבאית פשטה ב-3:00 לפנות בוקר על יישוב אדם למעצר תלמיד ישיבה | בעקבות התרעת "צבע שחור", המונים מנעו את המעצר בגופם | הכוחות נסוגו, ובבית הבחור פצחו בריקודים סוערים אל מול המצלמות (חרדים, עולם הישיבות)
עימותים קשים כעת בין עשרות חרדים לכוחות משטרה גדולים - סמוך לצומת אפיריון במרכז ירושלים | באופן חריג, המשטרה השליכה רימון הלם על מפגינים, דיווחים על שוטרים שנפצעו במקום | המשטרה טוענת שהרקע לעימות הוא בשל דו"ח חנייה שהסתבך, הקיצוניים טוענים כי היה ניסיון מעצר עריק (חרדים)
אנשי המשטרה הצבאית פשטו לפנות בוקר על בתיהם של שני תלמידי ישיבה ספרדים בהרצליה והוד השרון | מערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' הופעלה ועשרות מפגינים הוזעקו למקום | המפגינים שהפתיעו את השוטרים הצבאיים הצליחו למנוע את המעצרים של תלמידי הישיבות והשוטרים עזבו את המקום (חרדים)
המשטרה עצרה חשוד שהתפרע, קפץ על גג רכב של משטרה צבאית, גרם נזק ותקף שוטרים במסגרת הפגנה בלתי חוקית ברמת גן, במהלכה המונים הצליחו למנוע מעצר של בחור ישיבה מישיבת 'רבינו חיים עוזר' | החשוד התחבא מאחורי ארון הבגדים בביתו בבני ברק, נעצר על-ידי המשטרה והועבר לחקירה (חדשות, חרדים)
המשטרה הצבאית חידשה הלילה את הניסיונות לעצור תלמידי ישיבה, וברמת גן התחוללה דרמה של ממש כשמאות התקהלו והצליחו למנוע את המעצר | במהלך ההתקהלות, המפגינים אף הפכו את ניידת המשטרה הצבאית - אך לא היו נפגעים, שניים נעצרו על-ידי המשטרה | בצה"ל מגנים את ההתפרעות ומספרים כי ניסיון המעצר לא צלח מאחר והמשתמט לא שהה בביתו (חדשות, חרדים)
המשטרה הצבאית מחדשת את המעצרים והלילה ניסה לעצור תלמיד ישיבה - בן עדות המזרח - מביתו ברמת גן | המונים הגיעו למקום והפגינו | המשטרה הצבאית עזבה את המקום ללא תלמיד הישיבה ששהה בישיבה | המפגינים הפכו ניידת משטרה וחסמו כבישים | שלושה חשודים בהתפרעות נעצרו • תיעוד (חרדים)
הרדיפה כנגד עולם התורה נמשכת, ובשעה האחרונה נעצר תלמיד ישיבת 'נחלת שלמה' ע"י משטרת באר שבע בעת שהגיע לתחנה להגיש תלונה, והועבר לידי המשטרה הצבאית - לאחר שעלה שהוא עריק שלא התייצב בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל (חדשות)
על רקע המחאות במגזר החרדי, במשטרה הצבאית יצאו הלילה לגל מעצרים נוסף נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס לצה"ל | שני אחים, תלמידי ישיבה, נעצרו הלילה בביתם בעיר רמלה | מאיר פרוש: "רוב העם אינו תומך בגישה הלוחמנית נגד עולם התורה. הגיע הזמן להפסיק, לפני שיהיה מאוחר מדי" | במגזר החרדי נערכים לקראת עצרת תפילה וזעקה ברחובה של עיר (אקואליה)