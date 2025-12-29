בית משפט במוסקבה גזר מאסר של עד 15 שנה בהיעדרם על תשעה בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בהם התובע שונא ישראל כרים חאן, בתגובה ישירה לצווי מעצר שהוצאו נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בגין גירוש ילדים אוקראינים (חדשות בעולם)
בית המשפט בצרפת הוציא צו מעצר בינלאומי חדש נגד נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד, בהאשמה ב"מעורבות בפשעים נגד האנושות ובפשעי מלחמה" | אסד עלול להישפט בפני בתי משפט צרפתיים "אפילו בהיעדרו", אם השופטים החוקרים יחליטו להעביר את התיקים לבית המשפט המוסמך (העולם הערבי)
במהלך ימי הקעמפ למאות בני ישיבת "ארחות תורה", התלמידים נהנו משו"ת מורחב בדרכי העליה לבן ישיבה וההתמודדות עם גלי המעצר של בני ישיבות בעוון לעמוד תורה, מראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב דיסקין | הגרב"ד הרגיע את תלמידיו והדריך אותם כיצד לנהוג אם המשטרה תפשוט על הישיבה (עולם הישיבות)
בית הדין הפלילי בהאג הודיע הערב כי הוא אינו מבטל את צווי המעצר שהוטלו על ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, למרות בקשה ישראלית בנידון | ישראל ביקשה לבטל את צווי המעצר שהונפקו על ידי התובע קארים חאן בעקבות הטענות לחוסר סמכות (חדשות)