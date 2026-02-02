אמש נחגג מסיבת לחיים לרגל קשרי השידוכין של החתן, בנו של האדמו"ר מאונגוואר, עם הכלה, נכדת האדמו"רים מנדבורנה ומודז'יץ, בת להרב יוסף דוד רוזנבוים | המעמד אמש נערך במתכונת מצומצמת בקרב בני המשפחה בלבד, כאשר בימים הקרובים צפויה להיערך מסיבת האירוסין ברוב פאר והדר בהשתתפות קהל החסידים משלוש החצרות המעטירות (חסידים)
בשל עבודות ההריסה והבנייה המאסיביות של בית המדרש המרכזי, העתיק אמש האדמו"ר מאלכסנדר את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט אל האודיטוריום העירוני ברחוב ירושלים בבני ברק | אורח הכבוד בטיש היה חתנו של האדמו"ר, האדמו"ר מאונגוואר בורו פארק, שהגיע להשתתף בסעודה בצל חותנו הגדול | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו על צמיחת 'אילנא דחיי' מתוך הבניין החדש ההולך ונבנה (חסידים)
הרב אליעזר מלמד, ראש מכון הר ברכה ומחבר סדרת הספרים "פניני הלכה", טען ב'כנס ירושלים' כי הדרישה לקבלת מצוות מלאה בגיור היא "הוראה של רבני הונגריה בלבד" | האדמו"ר מאונגוואר, הנחשב למומחה בהלכות גירות, הגיב לדברים בשיחה עם ישראל שפירא והביע תדהמה עמוקה מהטענה | הפולמוס המלא (אקטואליה)