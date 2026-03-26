לצד זינוק בשיעורי החיסון, במיוחד בחברה החרדית, נתוני משרד הבריאות מצביעים על אלפי חולים, מאות אשפוזים ועשרות מקרי מוות - רובם בקרב ילדים לא מחוסנים. במקביל למלחמה, מתנהל מאבק לאומי לבלימת אחת המחלות המדבקות ביותר הידועות לאדם
משרד הבריאות עדכן כי התקבל דיווח מבית החולים איכילוב על מאבטח במקום שחלה בחצבת | המאבטח שהה בכניסה למחלקת ילודים א' בימים שבת וראשון האחרונים, ובדק את התינוקות והאימהות ביציאתם מהמחלקה | בית החולים ולשכת הבריאות של מחוז תל אביב יצרו קשר עם משפחות הילודים על מנת לתת להם טיפול מונע (בארץ)
במסגרת החקירה הסמויה שניהלה המשטרה בשיתוף משרד הבריאות, התגלה כי חשוד המציג את עצמו כבעל מקצוע בתחום הבריאות (נטורופת), מכר לפונים אליו כדורים וטיפות מסוגים שונים, ומסר להם כי התרופות ימנעו את מחלת החצבת, ובמידה שהאדם חולה – המוצרים יבריאו אותו מהמחלה (חדשות, בריאות)
תינוק בן 11 חודשים ללא מחלות רקע, שטרם חוסן, נפטר בעקבות סיבוכי מחלת החצבת | התינוק הועבר לפני כשבוע ממרכז רפואי צפון (פוריה) לבית החולים רמב"ם, שם חובר לאקמו, אך הבוקר נפטר | זהו הקורבן ה-12 של המחלה, כאשר מרבית הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה (בארץ)
על רקע ההתפרצות החמורה בחצבת במגזר החרדי, משרד הבריאות מעדכן היום על חולה חצבת ששהה בסופר המוכר בבני ברק | משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו במקום לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד | כל הפרטים (בריאות)