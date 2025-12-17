יהודים בצפון קרוליינה הצטרפו למיזם התרמה יוצא דופן בשיתוף רופא ומסעדן פלסטינים, שמטרתו לסייע ליתומי המלחמה "בישראל ובעזה" | למרות חששות מוקדמים מזליגת כספים לחמאס, רב הקהילה הדגיש את מחויבותו של המיזם לחינוך לשלום ולדו-קיום (יהדות בעולם)
המפלגה הדמוקרטית מתמודדת בשנים האחרונות עם ירידה במספר הבוחרים שלה במספר מדינות בארצות הברית | צפון קרוליינה, שבמשך עשרות שנים, היו בה יותר בוחרים רשומים למפלגה הדמוקרטית מאשר למפלגה הרפובליקנית, נמצאת כעת על סף מהפך | ניתוח של ה'ניו יורק טיימס' מצא, כי בין השנים 2020 ל־2024 איבדו הדמוקרטים כ־2.1 מיליון בוחרים רשומים ב־30 מדינות (בעולם)
גופת נוסע סמוי נמצאה בנמל התעופה בצפון קרוליינה, בתוך תא כן הנסע של מטוס American Airlines שהגיע בטיסה מאירופה | הגופה אותרה על ידי טכנאי תחזוקה במהלך בדיקה שגרתית בהאנגר | היחידה לחקירות פליליות פתחה בחקירת נסיבות המקרה, אך בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על זהות הנוסע או שדה המוצא המדויק באירופה (תעופה)
גל שריפות פרץ אמש במדינות צפון ודרום קרוליינה שבארצות הברית. בדרום קרוליינה פרצו יותר מ-175 שריפות, שכילו כ-17 קמ"ר, התושבים אולצו להתפנות מבתיהם באזורים שונים במזרח המדינה | עם זאת, לא נשרפו מבנים ולא דווח על נפגעים נכון ליום ראשון בבוקר (בעולם)