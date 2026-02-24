עוד לא שככה סערת הניגון בחתונת בנו השבוע, כאשר בשיאה של השמחה הלהיב הגאון הרב שלום בער סורוצקין את ההמונים בשירה אדירה נגד גזירת הגיוס 'ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים', אמש בליל פורים חזר ראש הישיבה עם כל העוצמה במסיבה בהיכל ישיבת "עטרת שלמה" ושר את הניגון הנ"ל יחד עם הכפיל שלו לימי הפורים (עולם הישיבות)
יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד, התראיין להסכת, שם הוא יצא באמירה מבישה על השרה אורית סטרוק ממפלגת הציונות הדתית | שרים בממשלה תקפו את לפיד וטענו כי מדובר באמירות מכוערות | לפיד הגיב: "מחכה להתנצלות של סטרוק" | השר סמוטריץ' הגיב: "יאיר התבלבלת, מכונת הרעל זה חשבון טוויטר שלך" (פוליטי)