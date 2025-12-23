המלך צ'ארלס השלישי היה צפוי להגיע לביקור בוושינגטון ולהיפגש עם הנשיא טראמפ, אולם לאחר הירי ייתכן שינוי בתוכנית | הביקור אמור היה לחזק את הקשרים הרעועים לאחרונה בין לונדון לוושינגטון, אולם בטיחותו של המלך לפני הכל | כל הגיב הכתר הבריטי לאירוע (חדשות)
הנסיך לשעבר אנדרו, שוויתר על כל תפקידיו ותאריו המלכותיים בעקבות קשירת שמו לפרשיה מסעירה בארה"ב, מסר את רישיון הנשק שלו למשטרת בריטניה | הסיבה לוויתור על הרישיון לא נמסרה, אולם ההערכה היא כי ישנו קשר לחשיפות האחרונות בפרשיה וחשש לשלומו של אחי המלך (חדשות, בעולם)
מלך בריטניה צ'ארלס השלישי ביקר היום את הקהילה היהודית בבית הכנסת במנצ'סטר, לאחר הפיגוע הנורא שביצע ג'יהאדיסט בבוקר יום הכיפורים, מתקפה שגבתה את חייהם של שניים מחברי הקהילה | תיעוד יוצא דופן (חדשות, בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נצפה פותח בשיחה עם חייל מחיל המשמר של המלך | בעודו עומד לצד המלך צ'ארלס בסקירת משמר הכבוד, נשיא ארה"ב נראה פותח בשיחה ארוכה יחסית עם חייל מן המשמר, המלך ביקש להמשיך הלאה | צפו בתיעודים מקבלת הפנים המלכותית של הנשיא טראמפ (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיע אמש לביקורו השני בבריטניה, היום הוא צפוי להתחיל את ביקורו בפגישה עם המלך צ'ארלס השלישי | טראמפ הוא הפוליטיקאי היחיד שהוזמן לשני ביקורים על ידי מלך הממלכה המאוחדת | "אני אוהב את המלך", אמר טראמפ (בעולם)
ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו צפוי להיפגש מחר עם המלך צ'ארלס, מלך הממלכה המאוחדת וראש חבר העמים שנחשב לראש המדינה בקנדה | גובר התסכול בקנדה נגד המלך צ'ארלס על שלא גינה את תוכניותיו של טראמפ לספח את קנדה לארצות הברית (חדשות, בעולם)