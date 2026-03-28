"לא ניתן יהיה להשיג שינוי במשטר ללא פעולה של העם האיראני. אבל באותה מידה הוגן לומר שללא סיוע מבחוץ העם האיראני לא יוכל לזכות מחדש בחירותו", אמר השר גדעון סער והסביר על המחלוקות בתוך משטר האייתולות (חדשות בעולם)
יומיים אחרי דיווחים על ניסויי טילים באזור טהראן, איראן מאשרת כי ערכה ניסוי בטיל בין-יבשתי. חבר הפרלמנט האיראני, מוחסן זנגנה, טען כי "זהו אחד הטילים המתקדמים ביותר במדינה". הניסוי מגיע בצל מתיחות הולכת וגוברת עם ישראל, ארה"ב והמערב, ובזמן שהרשויות בטהראן נאבקות להתמודד עם שאלות בנוגע לפיצוצים ושריפות מסתוריות ברחבי המדינה (בעולם)
לאחר התקיפה הישראלית אמש בדוחא, נשיא איראן שוחח עם אמיר קטאר, אלא שלאחר פרסום השיחה - פרץ קרב גרסאות בין איראן לקטאר: האם נתניהו פושע מלחמה או לא? | כשבאיראן פרסמו את השיחה הם ציינו שאמיר קטאר כינה את נתניהו "פושע מלחמה" לעומת זאת, בגרסה הרשמית שפורסמה בקטאר הדברים הללו לא הופיעו כלל (העולם הערבי)
גורמים מודיעיניים אישרו כי פזשכיאן נפצע בתקיפה ישראלית שהתרחשה במהלך ישיבת המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן במערב טהרן | לפי דיווח בכלי התקשורת האיראנית, התקיפה בוצעה בזמן שפזשכיאן, יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, ראש מערכת המשפט מחסני אג'עי ובכירים נוספים השתתפו בישיבה (בעולם)
הסנקציות האמריקאיות החדשות
מכות בכלכלת איראן ומשתקות את ייצוא הנפט
שלה | נשיא
איראן,
מסעוד פזשכיאן מודה - המשבר הכלכלי שלנו מעמיק,
בעקבות מדיניות טראמפ | למרות הכל, המשטר מסרב לנהל מו"מ
עם וושינגטון (חדשות
בעולם)