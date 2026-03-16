במכרז ענק ורווי מתחים מול ענקיות טכנולוגיה, קטפה "סילינקסקום" הישראלית חוזה בשווי מיליוני דולרים | האוזניות הטקטיות המתוחכמות יאפשרו ללוחמים לתקשר בלב רעשי המלחמה, תוך הגנה אקוסטית מקסימלית | כך הופכת חברה מהמרכז לשחקנית מפתח באסטרטגיית ה"לוחם המחובר" של צבאות המזרח (צבא, טכנולוגיה)
לוחם ביחידה מיוחדת של צה"ל נשכח בשבוע שעבר במשך כ-40 דקות בבית בקבטיה שבצפון השומרון, במהלך פעילות מבצעית | בתחקיר של מפקד היחידה ומפקד חטיבת הקומנדו, עלה כי החייל נשכח לאחר קבלת דיווח שגוי על הימצאות כלל הלוחמים בצוות | התחקיר קבע כי מדובר באירוע חמור (צבא)
הרמטכ״ל אייל זמיר, קיים סיור והערכת מצב ברצועת עזה, יחד עם מפקד פיקוד הדרום, ובכירים נוספים | זמיר: ״ההישגים שלכם בשטח במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון׳, הם שמקדמים את הכרעת חמאס ומייצרים את הפוטנציאל לעסקת חטופים״ (צבא)
שלושה לוחמים הודיעו למפקדם כי הם לא יכנסו לרצועת עזה, ברקע הגיוס הנרחב של לוחמי המילואים להמשך הלחימה, במסגרת במבצע "מרכבות גדעון" ברצועה | הלוחמים טענו כי הם מסרבים לחזור ללחימה בטענה של שחיקה קשה | בצה"ל העמידו אותם לדין - וכבר כעת הם מרצים עונש מאסר (צבא)
לוחמי כוח 100 תובעים את עיתונאי חדשות 12, גיא פלג, על סך של 1.5 מיליון ש"ח בטענה כי פרסם כתבה מכפישה, בנוגע למה שהתרחש במתקן שדה תימן | עורך הדין של הלוחמים מסר: "בכוונתנו לזמן את גיא פלג לביהמ"ש, ולהפריך את טענותיו אחת לאחת" (חדשות)