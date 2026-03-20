תאונת דרכים קשה סמוך למאה שערים: גבר כבן 30 שרכב על אופניים חשמליים נפגע מרכב פרטי וסובל מחבלה רב-מערכתית • מתנדבי 'צוות איחוד הצלה' מד"א והצלה העניקו לו טיפול מציל חיים בשטח • הפצוע פונה לבית החולים 'שערי צדק' במצב בינוני • המשטרה בודקת (בארץ, חרדים)
גזר דין חמור בצפון הארץ מהווה תמרור אזהרה לכלל הציבור, ובפרט בריכוזים החרדיים הצפופים: החוק אינו מקל ראש בפגיעה בביטחון הציבור • ביהמ"ש קבע: שינוי טכני קל הופך 'אופניים' ל'רכב מנועי' הדורש רישיון (חוק ומשפט)
החלטה תקדימית בבית המשפט קבעה כי כלי תחבורה דו־גלגליים חשמליים שמגיעים למהירות העולה על 25 קמ"ש ואינם מופעלים באמצעות דוושות – ייחשבו מעתה כ"אופנועים חשמליים" לכל דבר, החייבים ברישיון נהיגה, רישיון רכב וביטוח חובה. המשמעות: אלפי רוכבים עלולים למצוא את עצמם בצד הלא חוקי של הכביש (חוק ומשפט)