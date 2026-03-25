הטכנולוגיה ששינתה את שדה הקרב: מערכת ה-AI של פלנטיר, בשיתוף מודלים מתקדמים מבית אנתרופיק, אפשרה לצבא האמריקאי לתקוף אלפי מטרות בפרק זמן שיא | אך מאחורי ההישגים המבצעיים עולות שאלות קשות - על אחריות, אמינות המידע, ומחיר הדם (בעולם)
גורמי מודיעין מעריכים: ברית המיליארד של ארדואן וקטאר היא רק יריית הפתיחה. הציר החדש מתכנן להקים קווי ייצור חשאיים לכלי שיט אוטונומיים ש"ינעלו" את המפרץ – מהלך שעלול לדחוק את רגלי המערב ולשנות את מפת האיומים הימית לנצח | כל הפרטים בפנים (בעולם)
הצבא הגרמני ירכוש 200 רכבי לחימה קלים מתוצרת מיזם משותף של אלתא והתעשייה הגרמנית FFG, בהיקף של עשרות מיליוני אירו | הרכב המבוסס על דגם ה־ZD הישראלי, ישמש יחידות מובחרות וכולל מערכות שליטה מתקדמות ויכולת נשיאת חימוש מגוון (כלכלה, בעולם)
רגע לפני כיבוש העיר עזה, מסמך פנימי בצה"ל קובע כי מבצע 'מרכבות גדעון' אשר התנהל במהלך החודשים האחרונים ברצועת עזה - הינו "כישלון חמור" | על פי הנתונים שנכתבו, צה"ל לא הביא להשגת מטרות המלחמה בהם: החזרת החטופים, ופירוק שלטון חמאס | מדובר צה"ל נמסר כי "מדובר בתכנים אשר הופצו בחוסר סמכות וללא אישור הגורמים הרלוונטיים, הנושא מתוחקר" (צבא)
ראש הממשלה נתניהו הכריע כי ישראל לא תסכים לעצור את הלחימה העצימה ברצועה עזה, לטובת עסקת חטופים חלקית | סביבת ראש הממשלה: נהיה מוכנים לנהל משא ומתן, בתנאים לעצירת הלחימה ברצועת עזה, רק עם תגיע הצעה לעסקה מלאה (מדיני)
במהלך השבועות האחרונים, כוחות חטיבת כפיר פועלים בעוצמה בדרום חאן יונס שברצועת עזה | במהלך הפעילות, הלוחמים איתרו מחסן אמצעי לחימה בו הוסתרו מספר רב של רימוני רסס, מטענים, פצצות מרגמה ונשק צלפים ועוד | התיעודים המלאים (צבא)
כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל, פועלים בימים אלו בצפון רצועת עזה |עד כה, הכוחות השמידו אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים צבאיים של ארגוני הטרור, בהם - מחסן אמצעי לחימה בו הסתתרו מחבלי חמאס | התיעודים המלאים (צבא)
ראש הממשלה נתניהו התראיין על הלחימה שישראל מנהלת באיראן: "התוכנית נבנתה בשלושת החודשים האחרונים. ההנחיה שלי הייתה להתמקד במדענים - כי בלעדיהם אנחנו מסלקים איום גדול. אבל אמרתי שחייבים גם לפגוע בטילים" (פוליטי, מדיני)
מבול הצהרות בטוחות, כותרות בטון מוחלט, וציוצים מזלזלים – כולם נשמעו ימים לפני התקיפה. אבל הלילה, מטוסי חיל האוויר המריאו והביאו הישגים עצומים - בניגוד לאותן תחזיות. איך קרה שכמעט כל מי שחשב שהוא יודע – הופתע (בעולם)
בשיחת נתניהו עם טראמפ אמש, דרש הנשיא האמריקני מראש הממשלה להביא בקדם לסיום המלחמה ברצועת עזה | לדבריו: "סיום המלחמה יעזור במו"מ מול איראן וגם מול הסעודים" | בנוסף - טראמפ דרש מנתניהו, שיוריד את האופציה לתקיפה באיראן מסדר היום הישראלי (מדיני)
דובר צה״ל אפי דפרין מסר היום הצהרה לתקשורת, בפתח בית החולים האירופי בחאן יונס: "הוצאנו גופות, אחת מהן בוודאות ככל הנראה של מוחמד סינוואר, מצאנו אמצעי לחימה ומודיעין שנעדכן בהמשך וכנראה בעלי ערך רב״| על התמרון ברצועה: ״יש הישגים רבים״ (צבא)
במשך שנים, השימוש בלייזר כאמצעי לחימה היה נשמע כמו טכנולוגיה עתידנית, אבל במהלך המלחמה, מערכת ניסיונית של הלייזר - יירטה עשרות כטב"מים, ולקחה חלק בפעילות המבצעית של הגנ"א | אז איך הכול התחיל? איך התמודדו הלוחמים בלמידה מאפס בזמן לחימה? ועל התגובות של היירוט המבצעי הראשון | הפרטים המלאים (צבא)