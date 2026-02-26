בית המשפט הצרפתי גזר היום שנת מאסר על איראנית בעקבות תמיכה בטרור | האזרחית האיראנית נאסרה לעולם משהייה בשטח צרפת | האזרחית האיראנית שהייתה במעצר זמן רב ריצתה למעשה את עונשה, וצפויה לחזור בקרוב לאיראן, בתקווה שהאיראנים יסכימו להחליפה בשני עצורים צרפתים (בעולם)
לא פחות מ-425 בני אדם נעצרו אמש בהפגנה שהתקיימה בלונדון הבירה, הפגנה שהוגדרה על ידי המשטרה כבלתי חוקית בגלל תמיכה בארגון טרור | מאז נאסר ארגון "פעולה לפלסטין" לפני מספר שבועות, תומכי טרור יוצאים לרחובות לונדון מדי שבת ונושאים שלטים בתמיכה בארגון, דבר המהווה עבירה פלילית (בעולם)
תושב העיר העתיקה נעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים בחשד לעבירות הסתה ותמיכה בטרור. בין כתביו לצד פרסומים של מחבלים אשר ביצעו פיגועים רצחניים, כתב - "אלוהים ירחם על נפשך״ | בנוסף, תושב מזרח ירושלים נעצר לאחר שפרסם סרטון ממסגד אל-אקצא וצירף ברקע את הצהרתו של דובר ארגון הטרור ׳חמאס׳ בה בירך והסית לביצוע מעשי טרור | מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט (משטרה)