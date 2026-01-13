המונים נהרו אמש לשמוח בשמחת בית 'פורת יוסף' - 'באר התלמוד', שמחת נישואי החתן ישראל מאיר מלכה, נכדו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף'. עב"ג הכלה בת הגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבות 'באר התלמוד' וראש האגון חיי עולם, ונכדתם של הגאון רבי שלמה בן שמעון זצוק"ל ולהבחל"ח חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יהודה כהן | בראש השמחה נצפו גדולי ישראל וראשי ישיבות לצד קהל תלמידים רב (חרדים)
תיעוד מיוחד ממוצאי שב"ק פרשת וישלח, בצל חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף' | לאחר הבדלה פצח ראש הישיבה בריקוד עם הבחורים, בעת הריקוד הבחין בסידור פתוח שנותר על הסטנדר, עצר את הריקוד – וסגרו בכבוד (עולם הישיבות)
כי טוב סחרה מכל סחורה: בעיר התורה והחסידות בני ברק, חגגו במעמד מרומם ונעלה 'הכנסת ספר תורה' לקהילת 'חזון יוסף', במעמדי האורה השתתפו הרבנים הגאונים חברי מועצת חכמי התורה לצד עוד רבנים ואישי ציבור מכובדים (חרדים)
בחדשות 12 נחשפו הקלטות דרמטיות של חברי מועצת החכמים, הנחשבים המנהיגים הרוחניים של תנועת ש"ס בהן הם נשמעים מותחים ביקורת חריפה על אריה דרעי ונגד הרעיון לחזור לממשלה בתקופה מורכבת וקשה לעולם התורה | בין הדברים נשמעה ביקורת ישירה על יו"ר ש"ס בעקבות כוונתו ורצונו לחזור לממשלה (חרדים, פוליטי)
אמש נערכה שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין לכלה נכדתו של חבר מועצת חכמי התורה, הגה"צ רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', בת לבנו הרה"ג ר' חנוך כהן, ראש ישיבות 'באר התלמוד' וחתנו של הגאון רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, עם החתן ישראל מאיר מלכה, נכדו של הגאון רבי שמואל בצלאל ראש ישיבת 'פורת יוסף - העתיקה' וחבר מועצת חכמי התורה, בן לחתנו הרה"ג ר' אברהם ישעיהו מלכה, ראש ישיבה לצעירים 'קניני התורה' בב"ב (חרדים)
לאחר שנים של שקט יחסי בסוגיית הרישום לסמינרים בירושלים - לא עוד | לאור היחסים המתוחים בין דגל התורה לש"ס, מתפתח לו השנה קרב איתנים בסוגיית שיבוצן של 300 בנות בסמינרים | בעוד רבני ש"ס החליטו על השיבוץ של הבנות, ב'דגל התורה' יוצאים למאבק נגד ההתערבות הספרדית | יראה הציבור וישפוט (חרדים)
אירוע רב רושם נערך אתמול בעיה"ק טבריה, עת נאספו יחדיו ילדי החמד מששת סניפי 'תלמוד התורה' - 'עמלי התורה' מחוז צפון, למסיבת אותיות | את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים חבר מועצת חכמי התורה | צפו בתיעוד (חרדים)