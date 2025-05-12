פרויקטור ההילולה במירון, יוסי דייטש, צפוי להתפטר מתפקידו בשל החלטת ראש הממשלה נתניהו לבטל את ההילולה המסורתית בל"ג בעומר במירון - ובמקומה לקיים אירוע סמלי ומצומצם | גם ח"כ מאיר פרוש צפוי להסיר אחריות מניהול האירוע (חרדים)
אחרי השדרוג המשמעותי שהחל בשנת תשפ"ג, בהתאם לדרישות ההלכה ולתועלת רבבות העולים מירונה, השנה משרד ירושלים ומסורת ישראל ממשיך לשדרג משמעותית את דרך הכהנים על מנת להבטיח מעבר בטוח יותר לשביל המשמש גם כנתיב מילוט וחירום | השר פרוש: "פועלים כדי שרבבות יוכלו להשתתף בהילולא בשמחה ובבטחה"
פרויקטור מירון, יוסף דייטש, זעק בוועדה לביטחון לאומי על היעדר תקציב להילולה: "יושבת נציגת אוצר שלא מגיעה לדיונים ואומרת שאין תקציב ותעשו מה שאתם רוצים. אח"כ יגידו למה קורה אסונות באירועים הללו. האמירה שלה עצרה בעצם את ההכנות להילולה. האחריות תהיה על האוצר למה שקורה פה" (חרדים)