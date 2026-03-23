לאחר יומיים רגועים, השירות המטאורולוגי פרסם "אזהרה אדומה" מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל משעות הערב, הלילה ובמחצית הראשונה של מחר | משבי הרוח באזור החוף עשויים להגיע למהירות של עד 110 קמ"ש, מה שיכול לגרום לשיבושים בטיסות | בנוסף, יש צפי להצפות ושיטפונות משמעותיים (בארץ, מזג אוויר)
חברת Clippership מקליפורניה הכריזה על צעד פורץ דרך בתחום הספנות הירוקה: אניית מטען אוטונומית שתפליג בכוח הרוח בלבד | האנייה הראשונה, שאורכה 24 מטרים, תיבנה במספנת KM Yachtbuilders בהולנד וצפויה לצאת להפלגת בכורה מסחרית ב-2026, בשאיפה להפוך לחלוצת צי אניות מטען חכמות ונטולות פליטות (טכנולוגיה)
רוחות עזות החלו להכות את חופי הפיליפינים במה שכונה על ידי החזאים כ'סופר טייפון', ימים לאחר שהטייפון 'קלמאגי' זרע הרס נרחב במדינה והביא למותם של יותר מ-200 בני אדם | תיעוד מהרוחות העזות הפוקדות את המדינה (בעולם)
ההוריקן ההיסטורי "מליסה" עם רוחות של 295 קמ"ש, ממשיך לזרוע הרס וכאוס בים הקריבי | הלילה פגע ההוריקן בג'מייקה, שם הוצפו יישובים ובתים, רכבים נסחפו ולמרבה הצער גם נקבע מותם של מספר בני אדם | הסערה עושה את דרכה לקובה (בעולם)
טייפון פודול היכה היום (רביעי) בחופיה הדרום-מזרחיים של טאיוואן, אזור דל אוכלוסין, עם רוחות עזות שהגיעו למהירות של עד 191 קמ"ש | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן היה לראות את התוצאה ההרסנית של הרוחות העוצמתיות, כולל גגות עקורים ורכבים שהתהפכו מעוצמת הרוחות (חדשות, בעולם)