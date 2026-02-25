ביום האחרון של חייו, רגעים לפני שנשמתו עזבה את הגוף, אמר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו משהו פשוט: כל חיי חיפשתי דבר אחד: להיות קשור לקדוש ברוך הוא בקשר אחד ויחיד. המשפיע הרב אשר פרקש לוקח את המסר הזה ומחבר אותו למשנה שלומדים השבת בפרקי אבות (חסידות)
המוני עמך בית ישראל נהרו אתמול - ז' באדר, לציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במושב מירון, לציון יום הילולת משה רבנו ע"ה | הצלם דוד כהן מגיש תיעוד מרהיב מהריקודים הסוערים בחצר המערה שהרקיעו שחקים, ריקודי הבקבוקים המפורסמים וכן עשרות טקסי חלאק'ה מרגשים לילדי החמד שנגזזו מחלפות ראשם לראשונה בחייהם ביום סגולה זה (חרדים)
לקראת הילולת הרה"ק בעל ה'עטרת צבי' מזידטשוב זי"ע - שר בית הזוהר, החל בשבוע זו, ערך האדמו"ר מספינקא ירושלים את השבת באתרא קדישא מירון, ע"י ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | צפו בתיעוד מתפילת מנחה בערב שבת באוהל התנא האלוקי, ומצאת השבת בקומפוס שנשכר ע"י החסידים לקראת השבת, שם ערך האדמו"ר הבדלה וקידוש לבנה בחצר המתחם (חסידים)
לומדי
הדף היומי במסכת שבועות דף י"ט,
עסקו השבוע באמורא רב
ששת שהחליף דבר בשם אומרו |
האם יש איסור לומר דבר
תורה בשם משהו שלא אמר אותו? ובאיזה דבר תורה ניתן
להקל בכך?
| וגם האם אין להסתמך
על אדם סגי נהור?
(יהדות,
הדף-היומי)
עם שחרורו מבית החולים, לאחר אשפוזו של כמה ימים, הדליק זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי, לרפואה שלמה, נרות קודש לרגל הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בבית בתו ברחוב לנדא בבני ברק, שם שוהה בימים אלו למנוחה (חרדים)
ל"ג
בעומר חלף עבר, אך אורות ההילולא ימשכו ללוות
אותנו עוד זמן רב |
כמדי
שנה מתעוררים המעוררים לדייק בנוסח הפיוט
היודע ‘לכבוד התנא האלוקי’ |
האם השרים ‘בפתח’, הרי שהם מחרפים ומגדפים
חלילה?
או
שמא העיקר הכוונה?
(יהדות
ואקטואליה)
כדאי רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק – ועל אחת כמה שבאים אליו רכובים על פרֵדה מקרטעת מצפת | הצטרפו למסע מצפת למירון מזוויתו של עיתונאי מקובנה הרחוקה והישנה של שנת תרפ"ד | על האווירה המחשמלת וערבוביית תרובשים אדומים וזנבות שטריימלעך שמתאחדים למעגל מקפיץ | ומי הוא אותו ילד רקדן, שנועד לגדולות – ונצרות? | במירון בוערת אש (מגזין כיכר)
לקראת
יום ההילולא של התנא האלוקי רשב"י
– צררנו 10
פנינים נפלאים
לקראת היום הנכבד |
יכול אני לפטור את
כל העולם,
יום של מחילת עוונות
|
מדוע נוהגים לירות
בחץ וקשת,
והאם הוצאות הנסיעה
למירון הקב"ה
פורע?
| וסיפור עלייתם
של בני תימן אל הציון הקודש מאז ומקדם |
תאיר ארץ (יהדות
ואקטואליה)
הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשות אחרי מות קדושים - במשנתו של רבי שמעון, שיעור נפלא לל"ג בעומר | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)
לקראת הילולת משה רעיא מהימנא החל ביום ז' אדר, התאספו אתמול (רביעי) תלמידי ישיבת המקובלים 'נהר שלום' בראשות הגאון רבי בניהו שמואלי ליום שכולו תורה ואסיפת מרעים באתרא קדישא מירון, סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | צפו בתיעוד (ישיבות)