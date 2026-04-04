סדר יומו של חכם הגאון רבי ניסים בן שמעון בערב החג נפתח בבדיקת חמץ מדוקדקת במעונו באור ליום ארבעה עשר, שם נצפה הרב עובר עם הנר והנוצה על כל פינה בבית מתוך יראת קודש | בבוקר ערב החג הגיע הגר"נ למעמד שריפת החמץ, שם פגש בראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, שהגיע אף הוא לקיים את מצוות "והשבתי" ולשרוף את חמצו בסמוך למעונו של הרב | לאחר שהרב וידאו כי האש כילה את החמץ כליל אמר "כל חמירא" בדבקות מיוחדת (חסידים)
עם כניסתו של חודש ניסן, יצאו גדולי ישראל לקיים את המצווה הנדירה המזדמנת פעם בשנה, "ברכת האילנות" | הצלם ש.פ.ה. מגיש תיעוד מרהיב של ארבעה רבנים דגולים ברגעי הברכה | בתיעוד נראים האחים הגאונים רבי מסעוד בן שמעון וחכם ניסים בן שמעון. בהמשך הגלריה נראה הגאון רבי דניאל זר, ראש מוסדות 'אור החיים', יחד עם תלמידיו, וכן תיעוד נוסף מהמקובל רבי שלמה בוסו, נכדו של ה'באבא סאלי' זי"ע (חרדים)
שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב מהיכלם של גדולי הדור בבני ברק בקריאת המגילה אמש בליל פורים בבני ברק | המגיד שיעור הגדול בעולם הגר"א אריאלי עזב את היכל ישיבת 'מיר' וקרא את המגילה בבני ברק • וגם, הרבנים הגאון רבי מרדכי גרוס והאחים הרבנים לבית בן שמעון | תיעוד מליל פורים (חרדים)
בסוף השבוע שעבר נחגגה שמחת הנישואין לנכד הגאון רבי חכם ניסים בן שמעון, ראב"ד בתל אביב, בן לחתנו הרב סעדיה מניר. עב"ג הכלה, נכדת המקובל הגה"צ רבי ישראל פנחסי זצ"ל, ראש כולל 'האר"י', בת לחתנו הרב יוסף שלום פרחים, מרבני ישיבת 'עטרת יואל' (חרדים)
השבת נערכה בעיה"ק טבריה שמחת הברית לנין הגה"צ חכם ניסים בן שמעון ראב"ד ת"א, נכד לחתנו הגאון רבי שבתי לוי רו"מ הליכות משה ורב שכונת 'רמת אהרן' בב"ב, ונכד למחותנו הגה"צ רבי משה אבוחצירא, רו"מ 'תפארת בבא סאלי' ובנו של האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, ונינו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא | צפו בתיעוד מתפילת ערבית וההבדלה שנערכה במוצאי שבת יחד עם הסבים הדגולים (חרדים)
המונים נהרו הערב להיכל בית המדרש "תפילה למשה" בפתח תקווה להילולת הרה"ק רבי יצחק אבוחצירא זי"ע • בראשות המעמד: הגה"צ חכם ניסים בן שמעון ורב הקהילה הגאון הרב ניסים לוי • צפו בתיעוד מהמעמד שכולו ישועות (חרדים)
במעונו שברחוב אלישע בבני ברק, ערך הגאון חכם ניסים בן שמעון סדר לימוד משניות מיוחד לעילוי נשמת אביו, הגאון חכם מנצור בן שמעון זצ"ל, לציון יום ההילולא ה-28 להסתלקותו | במעמד השתתפו מקורבים ותלמידים שבאו להעלות את זכרו של הרב הדגול זצ"ל | הצלם שוקי לרר תיעד את רגעי הלימוד ומגיש גלריה מיוחדת (חרדים)
המונים גדשו את היכל ביהמ"ד 'הליכות משה' בבני ברק למעמד שמחת בית השואבה המרכזית | במעמד השתתפו גדולי ישראל, וכן מספר אסירים ששוחררו מהכלא הצבאי בערב החג, המה זכו לריקוד נלהב עם הגאון חכם ניסים בן שמעון לקול תרועת ההמונים (חרדים)
שמחת הברית מילה לנין הגה''צ חכם ניסים בן שמעון, נכד לחתנו הגאון רבי שבתי לוי, רבה של 'רמת אהרן' ורו''מ 'הליכות משה' בב"ב, ונכד המחנך הרה"ג ר' אלעזר פנירי | במהלך השמחה כובד הסבא רבא בסנדקאות, ולאחר הברית עברו הקהל להתברך בכל מילי דמיטב, בהמשך הסבו לסעודת מצווה במקום (חרדים)
בבית הכנסת 'הליכות משה' בבני ברק, התאספו אמש (ראשון) בני הקהילה, בראשות הגאון חכם ניסים בן שמעון וחתנו הגאון רבי שבתי לוי ראש המוסדות, לעצרת תפילה והתעוררות נוכח המצב הקשה השורר בארה"ק | לפני התפילה עורר הרב את הקהל בדברים, ואחר כך אמרו את כל ספר התהילים בהתעוררות עצומה - ותעל שוועתם אל האלוקים (חרדים)
הצלם איתי קצב בחר לקיים את ימי הפורים במחיצתו של הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה של בני ברק | הרב קרא את המגילה בהיכל בית מדרשו, ולאחר מכן הגיע לבית אחיו הגאון חכם ניסים בן שמעון והביא לו משלוח מנות, בהמשך קיבל הרב קהל בביתו שעלו ובאו להתברך בהאי יומא רבה (חרדים)
אבלים וחפויי ראש ליוו היום אלפים מישראל את הגה"צ רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'נווה ציון' | במסע ההלוויה שיצאה מביהמ"ד 'נווה יצחק' ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק, הספידוהו גדולי הדור, כשהם מבכים מרה על שריפת בית ה' | צפו בתיעוד ענק ממסע ההלוויה בבני ברק, מעדשת מצלמתו של שוקי לרר (חרדים)