ביקור רב רושם ערך הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו הגדול של האדמו"ר מסקווירא, בקרב החסידים במונטריאול שבקנדה | במהלך הביקור רומם הרה"צ את רוחם של החסידים ועודדם להמשיך בעוז בדרכי אבות, כמו כן פיאר הרה"צ מעמדי הוד בקרב בני הקהילה |בתיעודים נצפה העובדה כי למרות שכבר אוחזים בתחילת חודשי הקיץ, הרה"צ נראה כשהוא לבוש ב'פעלץ' (מעיל פרווה מסורתי) כדי להתגונן מהקור המקומי | צפו בגלריה (חסידים)
המתיחות בין איראן לארה"ב והשלכותיה על האזור הביאו להחלטה חריגה בשיכון סקווירא • האדמו"ר הורה לבנו הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי לבטל את נסיעתו המתוכננת לשבוע הבא • בשבוע האחרון: הוראות דחופות לחסידים לעזוב את הארץ (חסידים)
שמחה גדולה בחסידות סקווירא, במהלך הלילה (חמישי) נולד דור חמישי - בן נין לאדמו"ר מסקווירא לאחר מאות נכדים ונינים בלעה"ר, נין לבנו בכורו הרה"צ רבי אהרן מענדיל טוועסקי | שמחת השלום זכר תתקיים בשבת הקרובה פרשת זכור (חסידים)