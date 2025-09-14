שמחת הברית לרגל הולדת הנכד להרה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים מנדבורנה, חתן האדמו"ר מקאמרנא, בן לחתנו הרב שמעון אהרן סופר, בן הרב שלום סופר, בן הגה"צ רבי משה סופר אב"ד פאפא ירושלים | השמחה התקיימה בביהמ"ד של הסבא, האדמו"ר מקאמרנא בבני ברק | הסבא הרה"צ מנדבורנה כובד בסנדקאות, ויקרא שמו בישראל אלימלך סופר (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה התאספו עם שחר של יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצילו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ועורר את הקהל בקול אדיר וחזק באמירת הסליחות בנוסח המלבב מדור דור | במהלך המעמד המרומם, נצפה הגה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, עומד בקרן זווית ושופך את ליבו ונפשו לפני קונו, המראה המרגש סחף את החסידים לפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה שלמה לקראת הימים הנוראים (חסידים)