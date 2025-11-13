בתי האבן האדומים של שכונת סטמפורד היל בלונדון רעדו מהתרגשות השבוע, עת העלה האדמו"ר מביאלה לונדון בצהרי יום ל"ג בעומר את שלהבת אש הקודש | אלפים גדשו את הרחובות הסמוכים לבית מדרשו הגדול, וצפו ברבי שפיזז בכל עוז ומעודד את השירה בהתלהבות עילאית כשלצידו עומדים רוב רבני העיר |המעמד האדיר נחרת בלבבות הקהל הרב (חסידים)
באולם 'יסודי התורה' בשכונת 'סטמפורד היל' בלונדון, נחגגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מביאלה לונדון. החתן, בנו של חתנו הרה"ג ר' ישראל שטרנבוך, עב"ג הכלה, נכדת האדמו"ר מנאדבורנא באניא, בת לבנו הרה"ג ר' יהושע לייפער, רב בית המדרש 'קהל חסידים' בעיר (חסידים)