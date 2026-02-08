טרגדיה במתחם הקניות "ביג" החדש באופקים, כאשר גבר כבן 50, שעבד באחד העסקים במקום, התמוטט פתאום לעיני העוברים והשבים | צוותי הרפואה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום לאחר שמאמצי ההחייאה לא צלחו (בארץ)
האברך הצעיר, אברהם בן דיין, שהוסגר אמש לידי המשטרה הצבאית, יעמוד היום בפני שופט צבאי שיגזור את דינו ויכריע כמה ימים ייצטרך לשבת מאחורי סורג ובריח בכלא הצבאי | בפלג הירושלמי נערכים לקראת חידוש ההפגנות | שלושה מפגינים נעצרו הלילה במהומות סמוך לתחנת המשטרה בעיר אופקים (אקטואליה)
הרב מנחם ברדוגו, משליחי חב"ד באופקים ומנהל "כולל תפארת זקנים" בשכונה לבני גיל הזהב, סיפר כי השוטר איתמר אלוס ז"ל, גיבור המלחמה שנפטר בשבת האחרונה בדמי ימיו, נמנה עם משתתפי הכולל | אלוס עצמו שיתף: "לימוד התורה נותן כוח נפשי" (חדשות)
לאחר ניסיון השוד הערב באופקים, אלמוג כהן, תושב העיר, במתקפה חסרת תקדים נגד ראש מפלגתו - איתמר בן גביר - המכהן כשר לביטחון לאומי | כהן כתב: "אופקים בשעה 20 בערב, כשמתחם הקניות ליד הבית מלא בילדים. אפס משילות, אפס פחד. אין משטרה בישראל! המצב הזה לא יכול להימשך!" (פוליטי)
בדרום חגגו הילולא לצדיק ממרוקו שנפטר לפני 120 שנה וגופו הטהור שהיה שלם הועולה לבית העלמין באופקים • עוד במרוקו נודע ציונו הקדוש כמקום מסוגל לפעול ישועות ורפואות וכן אחר העלותו ארצה | צפו בתיעוד (חרדים)
מה קרה בעיר אופקים ביום הטבח? התחקיר הצה"לי קובע שהחתירה למגע ואומץ הלב של השוטרים, האזרחים והחיילים אפשרו בעיקר את בלימת מסע הרצח בעיר בשלב מוקדם | שלב אחרי שלב: הגעת המחבלים, רצח העשרות בתוך פחות משעה והחילוץ מבית משפחת אדרי | בין היתר נקבע: אזרחים רבים הסתתרו בקרבת מיגון ציבורי בשל חוסר במיגון ביתי (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה שביקרו היום בדרום הארץ, הגיעו בשעות הערב לביקור בעיר אופקים | נתניהו אמר: היו פה מעשי גבורה עילאיים של גברים ונשים, שהתייצבו ברגע המכריע. גם במצב הקשה ביותר - התייצבו כגיבורים וקמו כאריות" (בארץ)
רשת רמי לוי שיווק השקמה ממשיכה להתרחב ופתחה את הסניף ה-59 במספר – והפעם בעיר אופקים. הסניף החדש נפתח השבוע ביום שלישי, 10 ביוני 2025, במרכז - GT CENTER בגין 2, אופקים ומציע לתושבי העיר והאזור חוויית קנייה חדשנית, נוחה ובעיקר משתלמת (צרכנות)
המחדלים הרבים ביום שמחת תורה ממשיכים להתגלות, ואמש (שבת) נחשפו חלקים מתחקיר צה"ל המעלים תמונה מדהימה בהיקף הכישלון בפיקוד והשליטה בצה"ל | על פי התחקיר, מאות לוחמים הגיעו לזירות בשדרות ואופקים לאחר שכבר טוהרו - זאת בזמן שבקיבוצים וביישובים בעוטף אזרחים נלחמו מול מחבלי חמאס, עם מספרים נמוכים בהרבה (טבח שמחת תורה)